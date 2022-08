Drie op drie voor ongenaakbare Marianne Vos in Tour of Scandinavia

Marianne Vos heeft de derde etappe van de Tour of Scandinavia gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was de snelste op een oplopende finish in Sarpsborg. Vos blijft ook de leidster in het algemeen klassement.

De voorbije twee etappes van de Tour of Scandinavia werden gewonnen door Marianne Vos. De Nederlandse van Jumbo-Visma kreeg op dag drie een nieuwe kans, al was de finish in Sarpsborg wel uitdagend. Voordat er gefinisht werd, moest er 118,9 kilometer afgelegd worden. De start lag in Moss, in de Noorse provincie Viken. Al snel na kilometer 0 werd er aangevallen.

Twee vluchters krijgen gezelschap

Italiaanse Elena Pirrone van Valcar-Travel&Service sloeg een gat, Josie Nelson (Coop-Hitec Products) kwam niet veel later aansluiten. De twee werkten goed samen en reden een voorsprong van een drietal minuten bij elkaar. Onderweg moesten er met de Skjonnerod (900m aan 4,6%) en de Greaker (500m aan 7%) twee heuvels bedwongen worden, maar deze speelden geen rol van betekenis.

Op 55 kilometer van de streep werden de rensters opgeschrikt door een zware valpartij. Aan de linkerkant van het peloton ging er renster tegen de vlakte, waarna een heleboel rensters volgden. Het gat naar de vluchters werd ondertussen steeds kleiner, waardoor Lourdes Oyarbide besloot dat ze de overstap kon maken. De Spaanse van Movistar reed naar het tweetal toe en begon mee aan het gevecht tegen het peloton.

Vollering probeert het

Het was een onbegonnen strijd. De rensters van Jumbo-Visma zetten zich op kop van het peloton, de voorsprong van de drie koplopers zakte tot onder de minuut. Oyarbide kreeg dat te horen en sprong weg van Pirrone en Nelson. Lang reed de Spaanse niet op kop van de koers, want in het peloton was de finale begonnen. Onder meer Sofia Bertizzolo en Demi Vollering wisten dat ze in een sprint het zouden afleggen tegen Vos, dus kozen ze voor het hazenpad. Vos was echter zeer aandachtig en counterde de aanvallen snel.

Uiteindelijk was het Alice Barnes (Canyon//Sram Racing) die kon wegrijden. De 27-jarige Britse reed flink door, ze reed een aantal kilometers een twintigtal seconden voor het peloton uit. Op 13 kilometer van de streep, met nog twee lokale ronden op het menu, had ze 25 seconden voorsprong. Vorig jaar pakte Kristen Faulkner de winst in deze etappe, door ook in de finale weg te rijden.

Sprinten geblazen

Het peloton kwam toen te laat, maar dat gebeurde deze keer niet. Bij het ingaan van de laatste ronde werd Banres gegrepen. Vervolgens werd er voortdurend aangevallen in de laatste lokale ronde, waar er zeer veel gedraaid en gekeerd moest worden. Anouska Koster probeerde het nog in de slotkilometers, maar niemand sloeg erin om weg te rijden.

Alle ogen waren in de sprint natuurlijk gericht op Vos. De Nederlandse moest nog flink wat posities opschuiven in de laatste kilometer, maar deed dat zeer makkelijk. Vervolgens sprong ze meteen naar het wiel van Cecilie Uttrup Ludwig toen de Deense aanging, waarna ze sterk uit het wiel kwam. Drie op drie voor Vos in Scandinavië.

Uttrup Ludwig legde beslag op plaats twee, Shari Bossuyt werd derde. Lucinda Brand (zesde), Yara Kastelijn (achtste), Floortje Mackaij (negende) en Marthe Truyen (tiende) zorgden uiteindelijk voor een indrukwekkend top-10 vol met rensters uit de Lage Landen.