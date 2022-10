Drie nieuwe namen voor Soudal Quick-Step Development

Lars Craps, Gil Gelders en Leander Van Hautegem zullen volgend seizoen deel uitmaken van het Soudal Quick-Step Development Team. De drie jonge Belgen hebben zich alle drie in de kijker gereden in 2022. “We kijken met optimisme en vertrouwen naar volgend jaar.”

Van Hautegem en Gelders zijn beiden nog maar 19 jaar oud, Craps daarentegen is met zijn 21 jaar iets meer ervaren. “Dit is een grote stap voor mij, het is een droom. Ik wil meteen goed presteren. Ik zit nu al drie jaar in het U23-circuit en ik heb gemerkt dat de koersen in de Ardennen me goed liggen. Deze winter wil ik nog een stap zetten om volgend jaar beter te zijn”, aldus Craps, die ook nog studeert.

De 19-jarige Gelders komt over van de opleidingsploeg van Bingoal Pauwels Sauces WB. Dit seizoen reed Gelders zich in de kijker door de vijfde rit van de Giro-U23 op zijn naam te schrijven. “Ik ben echt tevreden met het afgelopen jaar. Mijn focus ligt op de Belgische koersen, maar ik wil ook beter worden in het tijdrijden”, laat Gelders weten via een persbericht van de Belgische ploeg.

Roosens: “We kijken met optimisme en vertrouwen naar 2023”

Van Hautegem was een ploeggenoot van Gelders en liet zich dit seizoen een verschillende U23-koersen zien. “Als eerstejaars beloften ben ik best tevreden met mijn seizoen. In sommige zware wedstrijden kon ik in de top-20 eindigen. Soms had ik op meer gehoopt, maar over het algemeen ben ik tevreden. In de toekomst wil ik me concentreren op het klimmen, daar ligt mijn talent.”

Drie nieuwe aanwinsten, dat stelt teammanager Bart Roosens tevreden. “Ze hebben allemaal mooie dingen laten zien in het afgelopen seizoen en zijn niet onopgemerkt gebleven. Voor Lars wordt het een belangrijk seizoen, Gil heeft nog veel groeimogelijkheden en ook de toekomst van Leander ziet er rooskleurig uit. We kijken dus met optimisme en vertrouwen naar volgend jaar”, legde verder Roosens uit.