Drie maanden na aanrijding met hond hervat Mikaël Chérel zijn wegtraining

Drie maanden nadat hij door een loslopende hond ten val kwam, mag Mikaël Chérel weer buiten fietsen. De renner van AG2R Citroën liep bij het ongeval meerdere breuken op.

Chérel was op 24 november in het Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer aan het trainen, toen hij hard ten val kwam. Het ongeval werd veroorzaakt door een hond die was ontsnapt aan zijn baasje. Chérel brak bij zijn buiteling zijn rechtersleutelbeen op twee plaatsen en ook twee ribben. Daarnaast liep hij een klaplong op.

AG2R Citroën maakte bekend dat de 34-jarige renner op maandag 1 maart zijn wegtraining mag hervatten. Acht dagen later, op dinsdag 9 maart, gaat hij onder het mes om enkele pinnen te laten verwijderen. Wanneer hij mag terugkeren in competitie is nog niet bekend.