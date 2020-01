Drie koppels bijna gelijk na vier dagen in Zesdaagse van Berlijn

De spanning is om te snijden in de Zesdaagse van Berlijn. Na vier dagen staan drie koppels bijna gelijk aan kop van het klassement. Morgan Kneisky en Theo Reinhardt leiden in de Duitse hoofdstad met 316 punten, maar worden op de voet gevolgd door Marc Hester-Oliver Wulff en Wim Stroetinga-Moreno De Pauw.

Hester en Wulff hebben 307 punten en daarmee dus een achterstand van negen punten op Kneisky en Reinhardt. Stroetinga en De Pauw staan met 306 punten op de derde plaats. Dat is slechts tien punten minder dan de koplopers. En alle ploegen staan ook nog in dezelfde ronde.

Achter de drie koppels bovenaan de stand lijkt nog maar een tweetal echt aanspraak te maken op een podiumplek. Andreas Graf en Andreas Müller zijn vierde met één ronde achterstand en 281 punten. De rest van de deelnemende teams heeft zes of meer rondes achterstand.

With 3 laps to go in the final Madison Chase of Day 4, @KneiskyMorgan and Theo Reinhardt put their foot down and claimed the win in style 👏

That puts them in the overall lead at #SixDayBerlin… pic.twitter.com/x4ncuYneTc

— Six Day (@sixdaycycling) January 26, 2020