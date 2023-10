zaterdag 14 oktober 2023 om 11:32

Drie keer is scheepsrecht voor Olav Kooij in China: “Mooie opsteker na ietwat teleurstellende eerste twee ritten”

Na twee mindere sprints heeft Olav Kooij raak geschoten in de derde etappe van de Tour of Guangxi. De Nederlander versloeg landgenoten Rick Pluimers en Marijn van den Berg met ruim verschil. “Dit is een teamoverwinning uit het boekje.”

Op de website van Jumbo-Visma doet Kooij zijn relaas. “Het is een heerlijk gevoel om deze week een etappe te winnen. Het was een lastige finale, de klim was behoorlijk pittig. Ik kende een moeilijk moment, maar door het werk van de ploeg kon ik weer terugkeren in het peloton. Ik voelde me goed en kon mijn sprint op een goed moment inzetten. Gelukkig kon ik het afmaken. Ik ben de jongens heel dankbaar voor het vele werk.”

Ploegleider Maarten Wynants vult aan. “Olav had het op de steile klim lastig, maar mede dankzij het straffe werk van zijn ploeggenoten was hij in staat te sprinten aan het eind van de rit. Hij maakt het vervolgens op fraaie wijze af. Na de ietwat teleurstellende resultaten in de eerste twee ritten, is dit een mooie opsteker. Je kunt met recht stellen dat dit een overwinning van het hele team is.”