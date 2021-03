Drenthe wil EK veldrijden 2021 op de VAM-berg

Drenthe, en in het bijzonder de VAM-berg, wordt mogelijk het decor van het EK veldrijden van komende winter. Organisator Libéma Cycling heeft de interesse kenbaar gemaakt aan de Europese wielerunie UEC. Het voorstel moet nog wel goedgekeurd worden door de Provinciale Staten van Drenthe.

Ook Courage Events en Stichting Wielerpromotie Oostermoer zijn betrokken bij de mogelijke organisatie van het Europees kampioenschap cyclocross. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst op de VAM-berg door gedeputeerde Henk Brink (provincie Drenthe), wethouder Erjen Derks (gemeente Midden-Drenthe) en organisator Thijs Rondhuis (Courage Events).

Het EK veldrijden werd vorig jaar, midden in coronatijd, ook georganiseerd in Nederland. Het kampioenschap vond toen plaats op een afgesloten terrein in Rosmalen, met Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado als grote winnaars.

Verschillende NK-scenario’s

Daarnaast spraken genoemde partijen over de organisatie van het aankomende NK wielrennen op de weg, dat net als vorig jaar rondom de VAM-berg verreden wordt. Vorig jaar wonnen Anna van der Breggen en Mathieu van der Poel er goud. Dit jaar staat het NK in acht categorieën van 18-20 juni op de kalender.

“Het is onze nadrukkelijke bedoeling om het NK voor zoveel mogelijk categorieën te organiseren, nadat vorig jaar alleen de mannen, vrouwen en beloften aan het vertrek kwamen. Maar er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. “, aldus Rondhuis.

“In het gunstigste geval kan het NK plaats vinden voor al deze groepen, maar het moet minimaal mogelijk zijn de internationale categorieën elite, beloften en junioren te laten rijden. We hebben met het vorige NK in 2020 en recent nog met de Healthy Ageing Tour laten zien dat dit kan”, geeft hij aan.