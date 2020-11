Teambaas Ryder hoopvol over toekomst NTT

De kans bestaat dat NTT Pro Cycling volgend jaar toch in het peloton actief is. Ploegbaas Doug Ryder heeft op een online conferentie gezegd dat hij binnen aanzienbare tijd nieuws heeft over de toekomst van de ploeg. “We zijn heel dicht bij een bevestiging dat we koersen volgend jaar”, aldus Ryder.

In oktober bevestigt NTT dat het zich terugtrok als hoofdsponsor van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg. Sindsdien neemt de onzekerheid over de toekomst alleen maar toe. Zo zijn alle renners vrijgegeven om een nieuwe ploeg te zoeken. Bovendien heeft de ploeg de benodigde documentatie voor 2021 niet voor de deadline bij de UCI ingeleverd.

“Vandaag is de bekendmaking van de ploegen die hun documenten hebben ingediend, en wij zullen niet op die lijst van de UCI staan”, bevestigt Ryder. “Maar over een paar dagen denk ik dat we in staat zijn om te zeggen dat we een plan hebben richting 2021.”

Ryder geeft aan dat hij veel reacties een steun heeft gehad na het nieuws dat de ploeg een nieuwe hoofdsponsor zocht. “Maar momenteel gaat het economisch lastig in de wereld. Veel ondernemingen hebben het echt moeilijk, maar sommigen ook niet”, legt hij uit. Toch is Ryder hoopvol. “We zijn heel dicht bij een bevestiging dat we volgend jaar actief zijn op de weg.”