Dorian Godon verlengt bij AG2R Citroën tot eind 2025

AG2R Citroën is duidelijk bezig met de toekomst. De Franse formatie kondigde vandaag al de komst van de Franse klimmer-puncheur Alex Baudin aan en heeft nu ook het contract van Dorian Godon verlengd. De 26-jarige Fransman tekent bij tot eind 2025.

Godon begon zijn carrière in de kleuren van Cofidis, maar komt al sinds 2019 uit voor de ploeg van manager Vincent Lavenu. De Fransman staat te boek als een rasaanvaller en wist zijn werkgever de voorbije jaren al enkele overwinningen te bezorgen. Dit seizoen staat de teller nog op nul, maar vorig jaar was Godon de beste in Parijs-Camembert, de Tour du Doubs en een rit in de Tour du Limousin.

Godon mocht vorig jaar ook voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France. De coureur slaagde erin om Parijs te halen en wist zich gedurende de ronde enkele keren te onderscheiden in de vroege vlucht. Godon werd uiteindelijk 75ste in het algemeen klassement. Godon reed ook al twee keer de Vuelta a España.

Dit jaar is Godon dus nog op zoek naar een overwinning, maar hij werd al wel tweede in La Route Adélie de Vitré, derde in een etappe in de Ronde van Catalonië en vijfde in de Tour du Jura.