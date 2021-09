Dorian Godon boekt zege in Tour du Doubs

Dorian Godon heeft de Tour du Doubs gewonnen. De Fransman sprintte na meer dan 200 kilometer naar de zege voor Biniam Ghirmay en Tom Paquot. De grote kanonnen toonde zich op de slotklim, maar bleven niet weg.



Tegen de Zwitserse grens stond zondag in departement Doubs de volgende Franse 1.1-wedstrijd op het menu. Benoît Cosnefroy, zaterdag nog winnaar in de Tour du Jura stond opnieuw aan de start. Verder kon de organisatie ook uitpakken met Nairo Quintana en Thibaut Pinot op de startlijst.

Cosnefroy, Quintana en Pinot vallen aan op slotklim

Zowel Cosnefroy als Quintana en Pinot probeerden op de laatste klim van de dag, Le Larmont, weg te komen uit het peloton, dat even daarvoor een vlucht met onder meer de Nederlander Jesse Raas (X-Speed United Continental), vluchtkoning uit de Giro Mattia Bais en Anthony Delaplace tot de orde had geroepen.

Even leken zij, en ook de sterk rijdende Elie Gesbert, het te gaan halen, maar op anderhalve kilometer van de meet volgde dan toch nog een hergroepering. Godon wist het in de sprint vervolgens alsnog af te maken. Eerder won de Fransman al een rit in de Tour du Limousin en Parijs-Camembert.