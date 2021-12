Doorgaan NK baanwielrennen onzeker na nieuwe coronamaatregelen

Strijden de beste baanwielrenners van het land eind december in Apeldoorn nog om de nationale titels? Dat is de grote vraag na de laatste persconferentie van het kabinet. De organisatie achter het NK staat voor een nieuwe uitdaging, nu het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen te verzwaren.

“De afgelopen periode hebben we ons ingespannen om het NK op de baan op 27, 28 en 29 december door te laten gaan zonder publiek en met een middagprogramma. De nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus plaatsen ons voor een moeilijke opgave”, laat de organisatie nu weten in een korte verklaring. “We gaan de komende dagen kijken of we desondanks de mogelijkheden voor de sport kunnen benutten.”

“Alle opties worden bekeken en afgewogen”

“Alle opties worden bekeken en afgewogen. Een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van het NK volgt later.” De organisatie wil er alles aan doen om dit jaar het NK te laten doorgaan, na de afgelasting van vorig jaar. Libéma en KNWU willen alle categorieën de kans geven om te strijden om de nationale titels. Zo zullen de elite, beloften, junioren en nieuwelingen dit jaar (normaal gesproken) de baan betreden.

De vraag is nu of er nog genoeg ruimte is om een evenement als het NK baanwielrennen te organiseren? Het is de komende weken nog altijd mogelijk om professionele sportwedstrijden te organiseren, weliswaar zonder publiek. Een bijkomend probleem is dat binnensportlocaties als Omnisport in Apeldoorn of het Velodrome Amsterdam tot en met 14 januari gesloten blijven, waardoor de baanwielrenners zich niet optimaal kunnen voorbereiden op het NK.

Vandaag zou trouwens al het Nederlands kampioenschap 50 kilometer op de baan plaatsvinden, maar dat gaat definitief niet door.