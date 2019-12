‘Domenico Pozzovivo zet carrière mogelijk voort bij NTT’ zondag 29 december 2019 om 09:41

Is Domenico Pozzovivo volgend jaar dan toch nog profrenner? Als we diverse Italiaanse media mogen geloven wel. De pocketklimmer zou mogen rekenen op interesse van twee WorldTour-teams, waarvan Team NTT de belangrijkste gegadigde zou zijn.

Het zit de intussen 37-jarige Italiaan de afgelopen maanden niet mee. Afgelopen augustus brak Pozzovivo een arm en een been bij een aanrijding tijdens een trainingsrit. Hij moest liefst vijf keer onder het mes en pas na drie weken kon mocht hij het ziekenhuis verlaten. In oktober kwam daar het nieuws overheen dat hij volgend seizoen niet meer voor Bahrain Merida zou rijden.

Zijn carrière leek als een nachtkaars uit te gaan, maar nu gloort er toch weer hoop aan de horizon. Het Italiaanse wielermedium TuttoBiciWeb schrijft dat twee WorldTour-ploegen de laatste interesse hebben getoond in de kleine klimmer. NTT – de opvolger van Dimension Data – wordt genoemd als meest waarschijnlijke ploeg. Er wordt gesproken over een tweejarig contract, al is het nieuws vooralsnog onbevestigd.

Naar verwachting zal er de komende dagen meer duidelijk worden over de sportieve toekomst van Pozzovivo.