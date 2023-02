‘Domenico Pozzovivo dicht bij overeenkomst met Israel-Premier Tech’

Zien we Domenico Pozzovivo binnenkort in de kleuren van Israel-Premier Tech? Het zou zomaar kunnen, volgens La Gazzetta dello Sport. Twee bronnen melden aan de Italiaanse sportkrant dat de 40-jarige klimmer dicht bij een overeenkomst met het ProTeam is.

Pozzovivo reed in 2022 voor Intermarché-Circus-Wanty, maar kreeg om budgettaire redenen geen nieuw contract, vertelde Aike Visbeek deze winter in gesprek met WielerFlits. Toch sloot de Italiaan eind januari een nieuwe verbintenis met de Belgische ploeg nog niet uit. Hij zei toen, in gesprek met La Gazzetta dello Sport, dat een stap naar Israel-Premier Tech hem minder waarschijnlijk leek: “Israël lijkt me eerlijk gezegd moeilijk, ze hebben al veel renners en ze zijn niet langer een WorldTour-team.” Nu zou hij dan toch op weg zijn naar de ploeg van onder anderen Chris Froome.

Vorig jaar bewees Pozzovivo nog meermaals zijn sportieve waarde. Hij werd achtste in de Giro d’Italia, negende in de Ronde van Zwitserland, vijfde in de Coppa Agostoni, derde in de Giro dell’Emilia en achtste in Tre Valli Varesine. De pechduivel reed echter ook meerdere malen mee in 2022: zo moest Pozzovivo ziek opgeven in de Vuelta a España en kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, zijn laatste koers van het seizoen.