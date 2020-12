Domenico Pozzovivo: “De Giro d’Italia wordt leidend in 2021”

In zijn zeventiende seizoen als wielerprof richt Domenico Pozzovivo zich normaal gesproken weer op de Giro d’Italia. In de editie van dit jaar zat een elleboogblessure hem dwars, maar op karakter wist hij als elfde in het klassement Milaan te halen.

Pozzovivo keerde in februari, in de Tour de La Provence, terug in de koers na lang blessureleed, opgelopen bij een botsing met een auto tijdens een training. “Ik kwam terug van een zeer zware blessure die zelfs het vervolg van mijn carrière aan het wankelen had gebracht”, vertelde hij aan SpazioCiclismo. “Veel zekerheden had ik niet aan het begin van het jaar. Ik moet zeggen dat de lockdown me zeker heeft geholpen. Ik ben het einde van het jaar positief geëindigd.”

Na de hervatting van het seizoen reed de Italiaan (38, NTT Pro Cycling) eerst het Critérium du Dauphiné en daarna de Tour de France, die hij met een elleboogblessure vroegtijdig moest verlaten. Dan startte hij in de Giro d’Italia, waar hij na twee weken op de vierde plaats stond. Uiteindelijk eindigde hij elfde. “In de Giro reed ik met een ellebooginfectie, die drie dagen later werd geopereerd. Dus dat heeft me zeker wel wat gekost.”

Poolster

Ook komend seizoen ligt voor Pozzovivo de focus op de grote ronden. “Wellicht wordt de Giro de stella polare van mijn jaar, maar over de rest van mijn programma hebben we nog niet gesproken. Zoals negentig procent van de ploegen zijn we nog niet op stage gegaan. Normaal gesproken praten we daarover in onze decemberstage, maar nu wordt dat waarschijnlijk wat verder vooruit geschoven.”

De Italiaanse klimmer verwelkomt in 2021 landgenoot Fabio Aru in de ploeg, vijf jaar geleden de winnaar van de Vuelta a España. “Ik ben erg blij dat de ploeg op het laatste moment nog een sponsor gevonden heeft. Mogelijk konden daardoor andere goede renners niet behouden worden, maar ik denk dat we erin zijn geslaagd om een uitstekende ploeg samen te stellen en de komst van Aru is de kerst op de taart.”