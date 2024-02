zondag 25 februari 2024 om 09:08

Domenico Pozzovivo (41) vindt alsnog onderdak bij VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

Het heeft bijzonder lang geduurd, maar Domenico Pozzovivo heeft alsnog een nieuwe ploeg gevonden voor 2024. De inmiddels 41-jarige Italiaanse klimmer keert terug op het oude nest, aangezien hij voor één jaar heeft getekend bij VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

De wielercarrière van Domenico Pozzovivo hing lang een zijden draadje en de Italiaan leek zich op een bepaald moment al te verzoenen met een afscheid. In oktober gaf hij, in gesprek met WielerFlits, nog aan dat stoppen een serieuze optie was. “Er zijn niet veel gesprekken. Het is zeker mogelijk dat ik stop. Eerlijk? Ik heb nog de benen en de motivatie om door te gaan, maar als dat niet gaat, dan stop ik ermee.”

We zijn nu goed vier maanden verder en wat blijkt: Pozzovivo is zeker nog niet klaar als beroepswielrenner. De pocketklimmer plakt er nog een twintigste(!) profseizoen aan vast, nota bene in het tenue van de ploeg waar het voor hem allemaal begon: VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Pozzovivo reed van 2005 tot en met 2012 al voor de Italiaanse formatie en boekte er zijn eerste successen.

Where it all started. Domenico Pozzovivo wearing Panaria kit in 2005 and 19 years later in the same team structure, VF Group. (📷 delcampe & vf group) pic.twitter.com/JkeD9Xysde — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) February 25, 2024

Cirkel is rond

Roberto Reverberi, de teammanager van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, is zeer enthousiast over de terugkeer van Pozzovivo. “Domenico zal als mentor en gids van de jongere renners binnen de ploeg, een cruciale rol vervullen. Hij is ongelofelijk professioneel en koerst na al die jaren nog altijd op een hoog niveau. We zijn blij en trots dat hij zijn carrière kan beëindigen voor de ploeg waar het allemaal begon. De cirkel is rond.”

“Het lijkt op een filmscript, maar het is eindelijk werkelijkheid geworden”, is Pozzovivo zelf in de wolken. “Ik keer terug bij de ploeg waar ik negentien jaar geleden mijn eerste stappen zette als profwielrenner. Dit brengt ontzettend veel emoties met zich mee, maar ik voel ook een enorme drang om mijn ervaringen door te geven. Ik moet Bruno en Roberto Reverberi bedanken, voor de kans die ze mij hebben gegeven.”