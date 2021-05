Dombrowski: “Helaas niet genoeg voor het roze, maar ritzege is mooi”

Joe Dombrowski kwam in de loodzware Giro-etappe naar Sestola als winnaar over de eindstreep. In regenachtige omstandigheden sloeg hij op de slotklim zijn slag, waarna hij Alessandro De Marchi achter zich wist te houden. “Ik ben hier heel blij mee”, vertelde hij in het flashinterview.

“Het was lastig om in te schatten wat ging gebeuren vandaag. Of de klassementsrenners voor de ritzege gingen, of dat de kopgroep genoeg tijd kreeg”, aldus de Amerikaan van UAE Emirates. “Ik voelde mij goed in de laatste 50 kilometer en wilde niet te veel werk doen, want ik wist dat de laatste klim heel zwaar was. Gelukkig kon ik een gat slaan. Helaas is het genoeg voor de roze trui, maar de ritzege is mooi om deze dag mee af te sluiten.”

Dombrowski schoof mee in een monstervlucht. Hij had snel door dat ze voor de rit gingen strijden. “Toen ik het verschil zag oplopen naar acht minuten, wist ik dat we een goede kans hadden. Maar ik moest wel scherp zijn op breuken in de groep, omdat de samenwerking lastig ging. In de finale wist ik dat De Marchi de sterkste was, dus als ik in zijn wiel zou zitten dan zou ik altijd in een goede plek zitten”, zegt hij.

Dombrowski is ook de nieuwe nummer twee in het klassement en de nieuwe leider in het bergklassement.