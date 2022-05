Dolblije Philippe Gilbert: “Ik weet nu dat ik nog altijd kan winnen”

Hij heeft er bijna drie jaar op moeten wachten, maar Philippe Gilbert wist vandaag eindelijk weer eens een wielerkoers te winnen. De bijna 40-jarige renner van Lotto Soudal was vandaag de beste in de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, na een ouderwetse machtsexplosie bergop.

Gilbert won in zijn carrière grote klassiekers en rittenkoersen, was succesvol in de drie grote rondes en kroonde zich in 2012 tot wereldkampioen op de weg. De laatste jaren ging het sportief echter minder voor de wind: Gilbert leek het winnen verleerd. Vandaag liet hij echter zien dat hij nog niet is versleten, door in de Vierdaagse van Duinkerke op toch wel indrukwekkende wijze naar de zege te sprinten.

Na afloop was Gilbert vanzelfsprekend dolblij met zijn eerste zege sinds de Vuelta a España van 2019. “Ik deed vandaag mijn best en probeerde het samen met Reinardt Janse van Rensburg, die nieuw is bij de ploeg, af te maken. We wisten dat we vandaag goede zaken konden doen voor het algemeen klassement, maar dat we ook een gooi konden doen naar de ritzege. Het is echt heel erg lang geleden dat ik nog eens kon winnen. Ik ben dus echt bijzonder blij.”

“Ik weet nu dat ik het nog altijd kan, winnen. Dat is mooi om mee te maken”, aldus Gilbert, die nu tweede staat in het algemeen klassement. De Belg volgt in dezelfde tijd als de (nieuwe) leider Arvid de Kleijn en met de koninginnenrit naar Cassel nog voor de boeg, lijkt Phil de voornaamste kanshebber op de eindzege. “Het zal zwaar worden. We bekijken het echt dag per dag. Er zijn nog veel kanshebbers. Het is een secondenspel en dus is het zaak om goed op te letten.”