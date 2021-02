Dolblije George Bennett: “Een week geleden schreef ik mezelf nog af”

George Bennett bevond zich even in een penibele situatie, maar de renner van Jumbo-Visma slaagde er na een felbetwiste wedstrijd toch nog in om de Nieuw-Zeelandse wegtitel te veroveren. “Ik probeer deze titel al tien jaar te bemachtigen. Het is heel erg speciaal”, zo vertelde Bennett na afloop.

Bennett kreeg het echter niet cadeau in en rond Cambridge, aangezien al vroeg in de wedstrijd een omvangrijke kopgroep wegreed uit het peloton. De coureur van Jumbo-Visma moest in de achtervolging en slaagde er uiteindelijk in om vooraan aan te sluiten. Vanaf het moment dat Bennett de aansluiting vond bij de kopgroep, greep hij iedere kans om aan te vallen.

“Ik ging een aantal keer hard de heuvel op, maar ik had het gevoel dat iedereen beter was. Ik zei tegen mezelf dat ik kalm moest blijven en het moest doorstaan. Ik bleef net zo lang doorgaan tot er uiteindelijk niemand meer met me mee kon”, aldus Bennett, die uiteindelijk nog met bijna twee minuten voorsprong over de finish kwam.

“Ik heb deze trui altijd al willen winnen”

Bennett wist met nog acht kilometer te gaan de beslissende demarrage te plaatsen en zo naar zijn eerste wegtitel te soleren, nadat hij in 2013 en 2020 al eens een zilveren medaille mocht ophalen. “Ik besef het eerlijk gezegd nog niet. Een week geleden schreef ik mezelf nog af, maar de goede tijdrit van vrijdag (tweede op slechts één seconde van de titel, red.) gaf me echt een opkikker.”

“Ik probeer deze titel al tien jaar te bemachtigen”, aldus Bennett. “Ik heb deze trui altijd al willen winnen en om hem nu het hele jaar te kunnen dragen in de WorldTour is zo bijzonder. Ik ben trots dat ik met deze trui Nieuw-Zeeland kan vertegenwoordigen in Europa. Dat is heel speciaal.”