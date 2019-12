Dokter Toon Aerts terughoudend: “Het ziet er niet goed uit” dinsdag 24 december 2019 om 09:48

Dat je met een gebroken rib toch nog als tweede kunt finishen in een wereldbekerwedstrijd bewees Toon Aerts afgelopen zondag op de flanken van de Citadel van Namen. Maar het is zeer sterk de vraag of hij aanstaande donderdag op het circuit van Heusden-Zolder aan het werk kan om zijn leidersplaats te verdedigen. Het zou zelfs zomaar kunnen dat hij enkele weken buiten strijd zal zijn. “We gaan geen risico nemen. Als er twijfel is, laten we hem niet starten.”

“Er is nog een beetje hoop”, begint Jan Mathieu, de ploegarts van Telenet-Baloise, zijn verhaal tegen Het Laatste Nieuws. Optimisme wil hij echter de kop in drukken: “We zijn zeer terughoudend: het ziet er niet goed uit.” Aerts zal vandaag nog een onderzoek ondergaan. Op basis van het resultaat van een scan wordt beslist of Aerts aanstaande donderdag kan starten in Heusden-Zolder.

Telenet-Baloise meldde gisteren in een communiqué dat het gaat om een niet-verplaatste fractuur, maar als de breuk toch verschoven blijkt, kan Aerts sowieso niet starten. “Als de rib gaat verschuiven, kan dat zeer gevaarlijk zijn”, weet Mathieu. “Als je weet dat een gebroken rib al kan verschuiven door een hoestbui, dan begrijp je dat crossen niet ideaal is. In het slechtste geval kan de long geperforeerd worden. De veiligheid en gezondheid van Toon is onze eerste zorg. We gaan geen risico nemen. Als er twijfel is, laten we hem niet starten.”

“Vrees dat de pijn niet te houden zal zijn”

Mocht de breuk inderdaad niet verschoven zijn, dan kan intapen helpen om het risico zoveel mogelijk te verkleinen. Maar ook dan zal starten, laat staan het rijden van een goede uitslag, nog niet meevallen. “Want de grootste bezorgdheid is de pijn. Ik vrees gewoon dat die niet te houden zal zijn.” De mogelijkheden die Mathieu heeft om de pijn te verzachten zijn beperkt. “Pijnstillers geven en een lokale zalf aanbrengen: meer kunnen we niet doen.”

Ondanks dat Aert zondagnacht goed heeft geslapen en gisteren relatief weinig pijn had, blijft Mathieu sceptisch. “Het feit dat Toon een andere plaats aanduidt waar de pijn zit dan de breuk die op de foto te zien is, een paar centimeter verderop, moet eerst onderzocht worden.” Mocht Aerts inderdaad geen groen licht krijgen, dan zal hij mogelijk voor een paar weken zijn uitgeschakeld. In dat geval kan Aerts een kruis zetten door zijn klassementen. Voorlopig staat Aerts eerste in de Wereldbeker en de Superprestige en tweede in de stand om de DVV Trofee.