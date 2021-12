Eindejaarsquiz 2021: Doe mee en maak kans op het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’

Eindejaarsquiz 2021 – Deel 2

Voor Nederland draaide de wegwedstrijd op de Olympische Spelen bij de vrouwen uit op een fiasco. Uit welk land kwam de olympisch kampioene ook alweer?

Nu we het toch over die wedstrijd hebben. Wie greep brons tijdens de wegrit voor vrouwen in Tokio?

De Tour de France begon heel speciaal voor Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix. Zij mochten etappe 1 in een retrotruitje rijden van Raymond Poulidor. Welke kleuren had dat shirt?

De etappe die Mathieu van der Poel won in Mûr-de-Bretagne herinneren we ons allemaal nog. Wie ontbreekt in de top-5? 1. Mathieu van der Poel

2. Tadej Pogacar

3. Primoz Roglic

4. ?

5. Julian Alaphilippe

De openingsrit van de Tour de France werd ontsierd door een massale valpartij. Weet jij nog wat er op het bordje stond van de vrouw die op de weg stond?

Hoeveel Belgische ritzeges werden er geboekt in de Tour de France?

Wie werd tweede in de rit die door Sepp Kuss werd gewonnen?

Wie was de verrassende nummer vier van het eindklassement in de Tour?

Mark Cavendish won vier etappes in de Tour en staat nu op gelijke hoogte met Eddy Merckx. Hoeveel ritzeges hebben Cavendish en Merckx ieder behaald in de Ronde van Frankrijk?

Tom Dumoulin werd knap tweede op de individuele tijdrit van de Olympische Spelen. Wat was zijn achterstand aan de finish op winnaar en ploeggenoot Primož Roglič?

Bedankt voor het meespelen! Uiterlijk dinsdag 4 januari 2022 nemen we contact op met de winnaar van de prijs.