Dit zijn de WorldTour-teams in 2021

De UCI heeft vandaag de teams bekendgemaakt die in 2021 deel uitmaken van de UCI WorldTour. In totaal behoren negentien teams tot de hoogste categorie in het wielrennen.

Dit artikel delen:

Nederland is met Jumbo-Visma met één team vertegenwoordigd. België telt met Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Intermarché Wanty Gobert-Matériaux drie teams in de WorldTour.AG2R Citroën Team (voorheen AG2R La Mondiale)Astana Pro TeamBahrain Victorious (voorheen Bahrain-McLaren)BORA-hansgroheCofidisDeceuninck-Quick-StepEF Pro CyclingGreenEdge Cycling (voorheen Mitchelton-Scott)Groupama-FDJINEOS GrenadiersIntermarché Wanty Gobert-MatériauxIsrael Start-Up NationJumbo-VismaLotto SoudalMovistar TeamTeam DSM (voorheen Team Sunweb)Trek-SegafredoUAE Team Emirates