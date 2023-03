Dit zijn de supplementen die gebruikt worden door Team Jumbo-Visma

Ad

Bij ploegen als Team Jumbo-Visma wordt alles tot in de puntjes uitgedacht. Van de materialen tot aan de voeding, alles moet kloppen. Ook voedingssupplementen horen hierbij. Supplementen ondersteunen niet alleen de gezondheid en weerstand van de renners, maar ze worden ook ingezet om het maximale uit de prestaties te halen.

Er bestaan ontzettend veel misverstanden rondom supplementen. Niet zo gek ook, want er is tegenwoordig zo veel aanbod dat het onmogelijk is om alles bij te houden. Het belangrijkste om te begrijpen rondom het gebruik van supplementen is dat het altijd een aanvulling is op een gezonde leefstijl.

De beste supplementen zijn diegene die precies aanvullen waar jij behoefte aan hebt. Dit kan je gezondheid en prestatie uiteindelijk ten goede komen. Een gezonder lichaam presteert immers altijd beter. Om deze reden gebruikt Team Jumbo-Visma supplementen van het Nederlandse merk Virtuoos.

Verschillende categorieën supplementen

“Bij het gebruik van supplementen maken we onderscheid tussen de basissupplementen en de prestatiebevorderende supplementen. Onder de basis vallen supplementen die alle renners gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een multivitamine en vitamine D. Voor de prestatiebevorderende supplementen kijken we van renner tot renner wie daar baat bij heeft en wanneer.” – Martijn Redegeld, sportvoedingsdeskundige bij Team Jumbo-Visma.

Basis supplementen

Hoewel er geen one-size-fits-all advies bestaat, zijn er wel een aantal supplementen die voor veel mensen een toevoeging kunnen zijn.

Multivitamine : Levert een goede basis aan vitamines en mineralen om de algehele gezondheid te ondersteunen.

Levert een goede basis aan vitamines en mineralen om de algehele gezondheid te ondersteunen. Vitamine D : Belangrijk voor o.a. de spieren, botten en weerstand. Je maakt het aan onder invloed van zonlicht, maar in de herfst en winter gebeurt dit nauwelijks.

Belangrijk voor o.a. de spieren, botten en weerstand. Je maakt het aan onder invloed van zonlicht, maar in de herfst en winter gebeurt dit nauwelijks. Omega-3 : Essentiele visvetzuren met o.a. belangrijke functies voor de gezondheid van de ogen en hersenen. Vooral bij een lage inname van vis worden omega-3 supplementen als extra ondersteuning geadviseerd.

Essentiele visvetzuren met o.a. belangrijke functies voor de gezondheid van de ogen en hersenen. Vooral bij een lage inname van vis worden omega-3 supplementen als extra ondersteuning geadviseerd. Eiwitpoeder: Eiwitten zijn belangrijk voor het herstel en opbouw van de spieren. Na een etappe wordt er standaard een (whey) eiwitshake genomen. Maar ook tijdens trainingsblokken kan eiwitpoeder gebruikt worden om het herstel te bevorderen.

Specifieke situaties

Naast de basissupplementen zijn er ook supplementen die juist in specifieke gevallen goed zijn.

“In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer een renner voelt dat hij ziek begint te worden, kunnen nog een aantal extra supplementen ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn Zink Gold en Vitamine C1000.”

Zink : Belangrijk mineraal voor het immuunsysteem. Kan ingezet worden om de weerstand te ondersteunen.

Belangrijk mineraal voor het immuunsysteem. Kan ingezet worden om de weerstand te ondersteunen. Vitamine C : Belangrijke vitamine voor het immuunsysteem. Kan ingezet worden om de weerstand te ondersteunen.

Belangrijke vitamine voor het immuunsysteem. Kan ingezet worden om de weerstand te ondersteunen. Collageen : Bouwstof van bindweefsels (o.a. pezen en ligamenten). Dit wordt weleens bij specifieke blessures ingezet.

Bouwstof van bindweefsels (o.a. pezen en ligamenten). Dit wordt weleens bij specifieke blessures ingezet. IJzer : Een belangrijk mineraal voor de aanmaak van rode bloedcellen. Tijdens een periode op hoogte wordt hier extra op gelet.

Een belangrijk mineraal voor de aanmaak van rode bloedcellen. Tijdens een periode op hoogte wordt hier extra op gelet. Vitamine B12: Een vitamine die bijna uitsluitend in dierlijke producten te vinden is. Op basis van voedingspatroon kan besloten worden om dit aan te vullen, bijvoorbeeld wanneer iemand overwegend vegetarisch eet.

Prestatie bevorderend

We vroegen Martijn ook naar het gebruik van prestatiebevorderende supplementen bij het team. Hij noemde de vier belangrijkste.

Cafeïne : “Heeft een stimulerende werking en geeft ook een mentale boost: de renners kunnen net even iets dieper gaan. Dit kan in de finale van een koers gebruikt worden, bijvoorbeeld op een slotklim.”

“Heeft een stimulerende werking en geeft ook een mentale boost: de renners kunnen net even iets dieper gaan. Dit kan in de finale van een koers gebruikt worden, bijvoorbeeld op een slotklim.” Creatine : “Door creatine te nemen, vergroot je de hoeveelheid creatinefosfaat in de spier. Deze brandstofbron wordt door het lichaam gebruikt bij explosieve krachtinspanningen, zoals krachttraining en sprints. Het vergroten van de hoeveelheid creatinefosfaat leidt op de lange termijn dus tot meer trainingswinst. Dit supplement wordt met name door onze sprinters gebruikt.”

“Door creatine te nemen, vergroot je de hoeveelheid creatinefosfaat in de spier. Deze brandstofbron wordt door het lichaam gebruikt bij explosieve krachtinspanningen, zoals krachttraining en sprints. Het vergroten van de hoeveelheid creatinefosfaat leidt op de lange termijn dus tot meer trainingswinst. Dit supplement wordt met name door onze sprinters gebruikt.” Beta-Alanine : “ Dit wordt al enkele weken in aanloop naar een wedstrijd ingenomen. Beta-alanine wordt gebruikt bij de vorming van carnosine in de spier, wat daar de buffercapaciteit verhoogt. Ook dit biedt een belangrijke meerwaarde tijdens anaerobe inspanningen zoals sprints en klimmetjes.”

Dit wordt al enkele weken in aanloop naar een wedstrijd ingenomen. Beta-alanine wordt gebruikt bij de vorming van carnosine in de spier, wat daar de buffercapaciteit verhoogt. Ook dit biedt een belangrijke meerwaarde tijdens anaerobe inspanningen zoals sprints en klimmetjes.” Natrium Bicarbonaat: “Dit gebruiken we om de buffercapaciteit in het bloed te verhogen. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij tijdritten of in een sprint.”

De juiste supplementen kiezen

Niet alleen de renners en rensters van Team Jumbo-Visma gebruiken de supplementen van Virtuoos. Ook Alpecin-Deceuninck, Team SD Worx, Bahrain Victorious, Israel Premier-Tech en voormalig winnares van de Amstel Gold Race Katarzyna Niewiadoma, vertrouwen op het Nederlandse merk.

De profs worden op het gebied van suppletie natuurlijk goed begeleid door de experts binnen het team. Maar niet iedereen heeft toegang tot professionele begeleiding. Als recreatieve wielrenner is het soms knap lastig om te bepalen welke supplementen nou echt van toegevoegde waarde zijn. Speciaal hiervoor heeft Virtuoos een online supplementen test ontwikkeld.

Virtuoos – The Xtra% The Xtra% staat voor de rol die Virtuoos wil spelen in de sportwereld. Iedere sporter kan de supplementen van Virtuoos gebruiken om zijn of haar Xtra% te benutten. Of dat nou is voor het ondersteunen van de algemene gezondheid of voor het maximaliseren van een topprestatie met tienden van een seconde. Virtuoos staat voor de hoogste kwaliteit supplementen voor alle sporters, van topsport tot recreant.

Verantwoording:

Dit artikel geschreven door Virtuoos. Virtuoos is mediapartner van WielerFlits en ondersteunt op deze manier ons platform.