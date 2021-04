Dit zijn de Nederlanders in de Ronde van Turkije

Negen Nederlandse wielrenners starten zondag in de Ronde van Turkije. Een overzicht van de landgenoten in 56e editie van deze meerdaagse etappekoers.

Negen stuks, dat zijn er niet bijster veel. De hofleverancier van Nederlandse coureurs is het continentale ABLOC CT, een wielerploeg met haar wortels in Hilversum. Voor deze editie van de Ronde van Turkije bestaat de selectie uit zes Nederlanders en één Let, Martins Pluto.

Verder zullen alle ogen gericht zijn op Fabio Jakobsen. De topsprinter maakt na zijn horrorcrash in augustus zijn rentree in de Ronde van Turkije. Maar liefst 250 dagen reed de Hurricane of Heukelum geen koers. Met collega-sprinters Mark Cavendish en Álvaro Hodeg in de ploeg hoeft hij het deze Tour of Turkey dan ook zeker niet alleen op te knappen en kan hij wellicht rustig zijn plek in het peloton terugvinden.

Deceuninck-Quick-Step

Fabio Jakobsen

Burgos-BH

Jetse Bol

Rally Cycling

Arvid de Kleijn

ABLOC CT

Meindert Weulink

Stijn Daemen

Bodi del Grosso

Nils Sinschek

Ivar Slik

Stijn Appel