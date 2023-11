vrijdag 24 november 2023 om 16:30

Dit zijn de aantrekkelijkste Black Friday-aanbiedingen voor wielerfans

Dat het dit jaar op vrijdag 24 november Black Friday is, zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn. De afgelopen weken kreeg je van alle kanten de boodschap dat dit de dag is om toe te slaan. Omdat je jouw geld maar een keer uit kan geven, hebben wij een handig overzicht samengesteld met de beste aanbiedingen bij onze partners. Doe er je voordeel mee.

Ekoi

Nog even een stijlvol setje voor de winter aanschaffen? Dan ben je bij het Franse Ekoï aan het juiste adres! De Franse producent van helmen, brillen, kleding, schoenen biedt namelijk in hun webshop maar liefst 60% korting. Bovendien maak je kans om een originele fiets van Warren Barguil te winnen. Wacht niet te lang, want OP=OP

Bekijk hier de aanbiedingen van Ekoi

Dynamic

Een van de gevolgen van het gure en natte herfstweer waar we de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd, is dat je na een ritje je fiets vaker grondig schoon zal moeten maken. Daarbij zijn goed materiaal en de juiste middelen onontbeerlijk. Bij Dynamic Bike Care gaan ze deze Black Friday-periode all-in. Schaf nu een product aan en krijg je tweede product gratis. Een topdeal!

Bekijk hier de aanbiedingen van Dynamic

Rotor

De Black Friday-periode leent zich er uitermate goed voor om flink euro’s te besparen op dure producten waar je normaal gesproken een tijdje voor moet sparen. Zoals bijvoorbeeld een Powermeter. Bij het Spaanse ROTOR ben je voor een powermeter met een flinke korting aan het juiste adres. De kortingen kunnen oplopen tot maar liefst 44%. Dat wordt euro’s besparen!

Bekijk hier de aanbiedingen van Rotor

Hopmans Fietsgigant

Op zoek naar de beste aanbiedingen voor jou en jouw fiets fiets? Van 17 t/m 24 November scoor je bij Hopmans Fietsgigant 7 dagen lang elke dag een nieuwe Black Friday deal! Shokz Openrun voor slechts €95, 2 Conti GP5000 buitenbanden voor €75, een Shimano 12s ketting voor €29,95 en nog véél meer!

Bekijk hier de aanbiedingen van Hopmans

Mantel

Ook bij Mantel draait de Black Friday Sale op volle toeren! Dit is dé kans om te profiteren van de scherpste deals op fietskleding, elektronica, onderdelen en fietsen. Bij Mantel hebben ze een ruim assortiment met topmerken als Castelli, ASSOS en Rapha.De kortingen kunnen oplopen tot maar liefst 70%! Daarnaast is er 20% extra korting op fietsen in de outlet. Selecteer jouw topdeal en maak er een memorabele Black Friday van!

Bekijk hier de aanbiedingen van Mantel

ROSE BIKES

Bij onze Oosterburen van ROSE Bikes ben je deze Black Friday-periode aan het juiste adres. Tijdens de Black Week bij ROSE Bikes is er tot en met dinsdag 28 november maar liefst 40% korting op fietsen! Trakteer jezelf nu op een nieuwe fiets voor de winter, een perfecte fiets voor het volgende seizoen of ga voor het perfecte kerstcadeau voor je geliefden met onze Black Week Deals en bespaar tot wel € 2.600,-

Bekijk hier de aanbiedingen van ROSE

RIDE Magazine

Ook met RIDE Magazine (het wielermagazine van de redactie van WielerFlits) kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Dit jaar hebben we een hele aantrekkelijke deal voor echte wielerliefhebbers. Voor slechts 12,50 (maar 2,25 meer dan de aankoopprijs van onze nieuwe editie) ontvang nu ons tijdloze najaarsnummer en het gloednieuwe winternummer. Ruim 300 pagina’s wielersport met talrijke bijzondere verhalen. Een buitenkansje!