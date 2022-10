Dit weten we tot nu toe over het parcours van de Tour de France 2023

Donderdag wordt het parcours van de Tour de France 2023 gepresenteerd in Parijs. Traditioneel lekt in aanloop naar die grootse presentatie een deel van de route al uit. Op basis van informatie van Velowire en meerdere Franse websites en kranten zet WielerFlits op een rij wat we nu al weten.

WielerFlits zal donderdag via een liveblog verslag doen van de parcourspresentatie van de Tour de France 2023 en de Tour de France Femmes 2023. Je hoeft bij ons dus niets te missen van alle ontwikkelingen en bekendmakingen vanuit Parijs.

Baskische start, finish op Puy de Dôme

De Tour de France start in 2023 in Spanje. De wielergekke regio Baskenland heeft van organisator ASO drie starts en twee aankomsten toebedeeld gekregen. Het Grand Départ is in Bilbao, waar een etappe van 185 kilometer van start gaat die ook in dezelfde plaats finisht. De tweede etappe gaat over 210 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián. De derde en laatste etappe in het Baskenland start in Amorebieta en gaat naar het Franse deel van Baskenland, waar de finish ligt in Bayonne.

De Pyreneeën worden al vroeg aangedaan door het peloton van de Tour de France. Naar verluidt staan er in de eerste week al aankomsten in Laruns en skigebied Cauterets gepland. Voor de eerste individuele tijdrit moeten we wachten op de zesde dag, als de renners neerstrijken in Tarbes. Daarna wachten enkele overgangsetappes, waarbij Bordeaux en Limoges genoemd worden als finishplaatsen. De zware eerste week zou afgesloten worden met een finish op de zware Puy de Dôme in het Centraal Massief.

Zware bergetappes in de Alpen

Na de eerste rustdag is het, na een drietal overgangsritten, toewerken naar de Alpen. De Grand Colombier zingt rond als mogelijke finish van de eerste aankomst bergop in de Alpen. Ook skioord Morzine en skigebied Saint-Gervais Mont-Blanc lijken zich te mogen verheugen op een finale met finish bergop. Drie zware klimdagen op rij, dus, gevolgd door de laatste rustdag.

De finaleweek wordt afgetrapt met de tweede individuele tijdrit, tussen Passy en Combloux. Een dag later is laatste Alpen-etappe, met de eindstreep in wintersportgebied Courchevel. Daarna volgen hoogstwaarschijnlijk nog etappes door het Jura-gebergte (op de laatste vrijdag) en door de Vogezen (op de laatste zaterdag). De Grand Ballon en Le Markstein worden genoemd als mogelijke finishplaatsen. Op de slotdag rijden de renners traditioneel naar Parijs, na de start bij de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines waar onlangs het WK baanwielrennen 2022 werd verreden.

Bekijk hieronder het verwachte rittenschema van de Tour 2023, volgens France Bleu:

Mogelijk rittenschema Tour de France 2023

01/07 – Etappe 1: Bilbao – Bilbao (185 km)

02/07 – Etappe 2: Vitoria-Gasteiz – San Sebastián (210 km)

03/07 – Etappe 3: Amorebieta – Bayonne

04/07 – Etappe 4: Dax – Laruns

05/07 – Etappe 5: Pau – Cauterets

06/07 – Etappe 6: Tarbes – Tarbes (ITT)

07/07 – Etappe 7: Mont-de-Marsan – Bordeaux

08/07 – Etappe 8: Libourne – Limoges

09/07 – Etappe 9: Saint-Leonard-de-Noblat – Puy de Dôme

10/07 – Rustdag

11/07 – Etappe 10: Saint-Ours-les-Roches/Vulcania – Issoire

12/07 – Etappe 11: Clermont-Ferrand – Moulins

13/07 – Etappe 12: Roanne – Chiroubles of Belleville-en-Beaujolais

14/07 – Etappe 13: Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier

15/07 – Etappe 14: Annemasse – Morzine

16/07 – Etappe 15: Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc

17/07 – Rustdag

18/07 – Etappe 16: Passy – Combloux (ITT)

19/07 – Etappe 17: Sallanches – Courchevel

20/07 – Etappe 18: Moûtiers – Bourg-en-Bresse

21/07 – Etappe 19: Moirans-en-Montagne – Poligny

22/07 – Etappe 20: Belfort – Le Grand Ballon of Markstein

23/07 – Etappe 21: Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs