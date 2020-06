Dit najaar amper twee Franse Na-Tourcriteriums dinsdag 23 juni 2020 om 10:28

Er worden dit jaar amper Na-Tourcriteriums gereden. Niet in België, niet in Nederland, maar ook niet in Frankrijk, waar normaal een overvloed aan criteriums wordt afgewerkt. Dit jaar staan er slechts twee op het menu.

En daar zitten uiteraard de omstandigheden voor iets tussen. De door Covid-19 herschikte kalender laat amper ruimte voor de toppers om er deze wedstrijdjes bij te nemen. Daarnaast heerst angst bij de organisatoren. “De kans bestaat dat we zonder publiek moeten organiseren”, vertelt de organisator van La Ronde d’Aix, een vermaard criterium in de Provence. “Dan hoeft het voor ons niet.”

Wel nog op de agenda: Critostar de Choisy-le-Roi, ten zuiden van Parijs en het nieuwe Grand Dole criterium bij Dijon. “Wij hebben gelukkig de garantie van heel wat grote namen uit de Tour”, klinkt het daar. “Zo behouden we onze sponsors.” Ook in België (Aals, Roeselare, Herentals, Kortrijk, Wilrijk, Nacht van Brasschaat, Oostrozebeke…) en Nederland (Boxmeer) dit jaar geen promenades van gele, groene of bollentruien.