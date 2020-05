Daags na de Tour staat als enige Nederlandse na-Tourcriterium op UCI-kalender woensdag 20 mei 2020 om 15:30

Op de herschikte UCI-kalender is ook opnieuw een plaatsje ingeruimd voor Daags na de Tour. Het criterium in Boxmeer staat ingetekend voor 21 september, een dag na de Tour de France, en is tot dusver het enige bekende Nederlandse rondje om de kerk op het programma.

Vrijwel alle Nederlandse profcriteriums gelastten de afgelopen weken hun wielerrondes af door de gevolgen van het coronavirus. Getroffen geldschieters, gezondheidsrisico’s, de onzekere situatie in het tweede deel van het seizoen en de concurrentie met het WK en andere grote wedstrijden werden als belangrijkste argumenten aangevoerd. Met Daags na de Tour in Boxmeer is toch één Nederlandse omloop teruggekeerd op de hernieuwde kalender van de UCI.

Organisator Pierre Hermans verwacht niet dat het een makkelijke exercitie wordt deze keer, laat hij aan het AD weten. “Maar afhankelijk van wat in Den Haag allemaal nog besloten wordt, staat iedereen hier wel klaar om te organiseren als het kan. En de sponsoren staan op een enkele uitzondering na ook nog achter ons. Dus bidden wij allemaal dat het straks gewoon kan. En zegt de gemeente of politie straks dat het allemaal niet te handhaven is, doen we het gewoon niet.”

Rennersveld

Welk rennersveld hij straks aan het publiek kan voorschotelen is nog ongewis en sterk afhankelijk van alle wedstrijdprogramma’s. Hermans verwacht dan ook dat de startlijst minder attractief zal zijn dan de laatste jaren. “De profs, dat zal moeilijker zijn dan de andere jaren. De ploegbazen zullen best zeggen: ‘Boxmeer, dat gaan we niet doen nu, hè’. Maar goed, in een normaal jaar hadden we ook concurrentie gehad van de Olympische Spelen. Dus we zien het wel.”