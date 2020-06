Wielercriterium Daags na de Tour gaat toch niet door vrijdag 19 juni 2020 om 08:18

De 46ste editie van Daags na de Tour, een bekend wielercriterium in Boxmeer, gaat toch niet door in 2020. Het criterium stond ingetekend voor maandag 21 september, een dag na de Tour de France.

Na overleg met onder meer de technische commissie van Daags na de Tour, sponsoren en de burgemeester van Boxmeer, kon het dagelijkse bestuur niet anders dan besluiten tot afgelasting. Het is inmiddels traditie dat heel wat Tourrenners één dag na het einde van de Ronde van Frankrijk in actie komen in Boxmeer. Mike Teunissen en Marianne Vos kwamen vorig jaar als eerste over de streep.

“Natuurlijk heeft de coronacrisis hier alles mee te maken. De geluiden dat Nederland ook na de zomer nog te maken heeft met een anderhalvemetersamenleving worden steeds hardnekkiger. Bij een evenement als Daags na de Tour is het volgens het bestuur onmogelijk de anderhalvemetermaatregel na te leven en te handhaven”, zo klinkt het in een persbericht.

Zware beslissing

“Het was een zware beslissing die ik met pijn in het hart moest nemen, maar het kon niet anders”, zegt rondevoorzitter Pierre Hermans. “We volgen de ontwikkelingen van de coronacrisis op de voet en er is voortdurend contact geweest met veel instanties en sponsoren. Het gezondheidsaspect was het belangrijkste discussiepunt. Het is al met al een duivels dilemma geweest.”

“Nu het besluit er ligt is er in elk geval duidelijkheid. We kunnen ons nu richten op maandag 26 juli 2021, de nieuwe datum van de 46ste Daags na de Tour. Hoe moeilijk dat ook is, want we hadden heel graag alle liefhebbers van Daags na de Tour en de Boxmeerse horeca weer een topdag willen bezorgen”, aldus Hermans. Daags na de Tour is volgens de organisatie het laatste profcriterium dat dit jaar van de Nederlandse wieleragenda verdwijnt.