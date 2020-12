Dit kan je verwachten van het Esports World Championships

Deze week krijgt de wielersport er een wereldkampioen bij. Woensdag 9 december staat het allereerste WK Esports op het programma. De opkomst van virtueel wielrennen is ook de UCI niet ontgaan en in samenwerking met platform Zwift wordt deze winter een eerste officiële wereldkampioen aangewezen.

Het parcours is voor de vrouwen- en de mannenwedstrijd hetzelfde. Hoewel op diverse platformen levensechte beklimmingen zijn nagemaakt, is gekozen voor een eigen Zwift-omgeving: Watopia Figure 8 Reverse. Deze omloop is 50 kilometer lang en kent 483 hoogtemeters. De aankomst ligt op een heuvel van 900 meter aan een stijgingspercentage van 5,5%. Onderweg mogen de deelnemers gebruikmaken van de powerups aero (voor 15 seconden ben je meer aerodynamisch) en lightweight (voor 15 seconden ben je 10% lichter).

WorldTour-renners aan de start

Op de deelnemerslijst staan de nodige toppers die we kennen van de weg. Zo zien we de namen van Will Clarke, Jack Haig, Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Michael Valgren, Carlos Barbero, Victor De la Parte, Iván Garcia, Juan Pedro López, Luis Ángel Maté, Tom Pidcock, Alberto Bettiol, Domenico Pozzovivo, Fumiyuki Beppu, Edvald Boasson Hagen, Ryan Gibbons, Daryl Impey en Lawson Craddock bij de mannen.

Maar we hebben eerder dit jaar al gezien, tijdens diverse lockdown-koersen, dat WorldTour-renners niet direct toppers zijn tijdens online wedstrijden. De Amerikaan Holden Comeau is bijvoorbeeld de leider van de wereldranglijst op Zwift. Ook van de Belg Lionel Vujasin wordt het een en ander verwacht. Vujasin maakt via de Zwift Academy zelfs kans op een profcontract bij Alpecin-Fenix. Hij zit samen met Campenaerts, De Gendt, Vanhoucke, Eli Iserbyt, Maximilien Picoux, Jens Schuermans, Lennert Teugels en Julien Van den Brande in de Belgische selectie.

Wildcard voor Nederlands drietal

Namens Nederland vaardigt de KNWU geen mannen af voor het eerste WK Esports. “De KNWU ziet de potentie en volgt de ontwikkelingen op de voet, maar vindt dat Zwift te snel gaat en te veel vraagt om er nu als bond in te stappen”, gaf de KNWU als reden aan het AD. Bij de vrouwen doen wel drie Nederlandse rensters mee: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Kirsten Wild. Zij kregen van Zwift een wildcard.

Mieke Docx is de enige Belgische op de startlijst, terwijl ook profrensters als Sarah Gigante, Annika Langvad, Elinor Barker, Danielle Christmas, Lisa Brennauer, Tanja Erath, Eri Yonamine, Ashleigh Moolman en Lauren Stephens hun opwachting maken.

Live te zien

Woensdag worden beide WK-wedstrijden verreden op Zwift. Eerst is het vanaf 14.40 uur de beurt aan de vrouwen, gevolgd door de mannenwedstrijd vanaf 15.45 uur. De wedstrijden zijn ook live te zien, onder meer bij Sporza (Canvas), RTBF, L’Équipe en Eurosport 2. Daarnaast komt Zwift via YouTube met een live-uitzending van het virtuele WK.

De winnaars van de allereerste UCI Esports World Championships gaan niet met lege handen naar huis. Zij krijgen een nieuw ontworpen regenboogtrui die zij op Zwift mogen dragen en voor de kersverse wereldkampioenen ligt bovendien 8.000 euro prijzengeld te wachten.