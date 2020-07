Dit is het programma van Remco Evenepoel voor de maand augustus vrijdag 10 juli 2020 om 11:22

Remco Evenepoel verblijft momenteel in Italië, in de hoop zich daar optimaal voor te bereiden op de herstart van het seizoen. De renner van Deceuninck-Quick-Step weet nu ook welke wedstrijden hij zal afwerken in de maand augustus.

Evenepoel zal op 28 juli voor het eerst weer een rugnummer opspelden, aangezien dan de openingsetappe van de Ronde van Burgos op het programma staat. De jonge Belg mag zich in de Spaanse ronde uitleven als klassementsrenner, in de sprints is het namens Deceuninck-Quick-Step uitkijken naar Sam Bennett.

Na de Ronde van Burgos volgt de Ronde van Polen (5-9 augustus). Evenepoel reed nog nooit een wielerkoers op Pools grondgebied. “Ik start zonder enige druk”, zo vertelt hij op de website van zijn werkgever. “Ik heb in het verleden al laten zien dat ik in dergelijke wedstrijden kan strijden om de overwinning. We gaan het zien.”

Debuut in een monument

“Mijn doelen volgen pas later dit seizoen, maar ik zal niks laten liggen. Als ik me goed voel, kan ik nog altijd voor een etappezege of het eindklassement gaan.” Evenepoel zal zes dagen na de slotetappe van de Ronde van Polen deelnemen aan de Ronde van Lombardije, wat meteen zijn debuut betekent in een monument.

Evenepoel is niet van plan om zomaar mee te rijden. “Ik hoop in Lombardije al te beschikken over mijn beste benen. Het is een fantastische en prestigieuze wedstrijd, maar ook heel erg zwaar. Je kunt het een beetje vergelijken met de Clásica San Sebastián, maar ik verwacht dat Lombardije nog lastiger is. We starten met een sterke ploeg.”

Programma Remco Evenepoel Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus)

Ronde van Polen (5-9 augustus)

Ronde van Lombardije (15 augustus)

Belgisch kampioenschap tijdrijden (20 augustus)

Europees kampioenschap tijdrijden (24 augustus)

Druivenkoers (29 augustus)

Brussels Cycling Classic (30 augustus)

De vraag is of Evenepoel al sterk genoeg is om te schitteren in een monumentale klassieker als de Ronde van Lombardije. Vorig jaar won hij met de Clásica San Sebastián echter meteen zijn eerste klassieker op WorldTour-niveau. “Het belooft een bijzonder warme editie van de Ronde van Lombardije te worden, maar dat schrikt me niet af.”

“Het zal wel een zware wedstrijd worden gezien de weersomstandigheden, het zware parcours en de technische afdalingen”, aldus Evenepoel, die ook nog zal deelnemen aan het Belgisch- en Europees kampioenschap tijdrijden, gevolgd door twee koersen in eigen land met de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic.