Dit is het nieuwe shirt van Toon Aerts en Lucinda Brand

De nieuwe naam van de crossploeg van Sven Nys was al even bekend. Nu heeft Baloise Trek Lions ook het tenue voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Al in de Grote Prijs Sven Nys in Baal zullen de crossers rijden in een outfit waar de kleuren zwart, blauw en rood de boventoon voeren.

In het nieuwe tenue neemt de ploeg afscheid van de karakteristieke diagonale gele en lichtblauwe banen op de buik. Hiervoor in de plaats zijn horizontale rode en blauwe banen gekomen. De sponsoren komen nu allemaal in het wit op het tenue.

Het tenue werd op social media voorgesteld in een video. Daarin is te zien hoe Lucinda Brand en Toon Aerts poseren in het tenue en hoe hun ploegmaats daarop reageren. “Ik denk dat we gaan scoren in de polls van mooiste shirt van het peloton”, zegt ploegmanager Sven Nys in de video.