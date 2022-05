Dit is de speciale roze Canyon-tijdritfiets van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix hebben op Instagram de tijdritfiets van de Nederlander bekendgemaakt. De Rosa Speedmax CFR TT is de Canyon-fiets in kwestie. Van der Poel zal met deze fiets vandaag zijn roze trui verdedigen.

De renner van Alpecin-Fenix komt vandaag in actie om 16.55 uur, natuurlijk als de laatste renner. Het kader van de speciale tijdritfiets van Van der Poel is helemaal roze, wat perfect zal aansluiten bij zijn roze leiderstrui. “Waarschijnlijk is dit de post waarop jullie allemaal zaten te wachten. Dit is de Pink Panther van Alpecin-Fenix en Canyon “, lezen we op de sociale media van de Belgische ploeg.

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen zal zijn leiderstui verdedigen in de 9,2 kilometer lange tijdrit, die eindigt op de Burchtheuvel (1,3 km aan 4,9%). Van der Poel heeft een voorsprong van vier seconden op Biniam Girmay en zes seconden op Pello Bilbao.

Renners als Magnus Cort en Wilco Kelderman, die een goede tijdrit kunnen neerzetten, staan op acht seconden. Topfavorieten voor de zege vandaag, Tom Dumoulin en João Almeida, volgen op veertien seconden van Van der Poel.

