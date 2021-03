Dit is de inhoud van de eerste editie van Ride

Ride

Op 18 maart verschijnt de eerste editie van Ride, een gloednieuw wielermagazine dat gemaakt is door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, belicht Ride het plezier van het wielrennen. Met dit 188 pagina’s tellend debuutnummer slaan we een brug tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen.

In ons eerste nummer lees je onder meer een dubbel-interview met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, interessante gesprekken met Tourwinnaar Tadej Pogacar en wereldkampioen Julian Alaphilippe, columns van Thomas De Gendt en Richard Plugge, een bezoek aan de mannen van Tour de Tietema, een reportage over de fietsavonturen van Robert Gesink, verhalen over de fameuze Col de la Loze en fietsen op Tenerife en nog veel meer mooie verhalen over de wielersport. De volledige inhoudsopgave presenteren we hieronder.

