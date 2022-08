Dit is de EK-trui die Fabio Jakobsen de komende 13(!) maanden mag dragen

Fabio Jakobsen heeft een week na zijn overwinning in de wegwedstrijd van het Europees kampioenschap wielrennen zijn debuut gemaakt in zijn nieuwe kampioenstrui. De Nederlandse sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl showde zijn wit-blauwe trui voor het eerst in Hamburg bij de BEMER Cyclassics.

De trui voor de Europese kampioen is de laatste jaren steevast wit met blauwe horizontale strepen en gele sterren. Het komende jaar, tot het volgende EK van eind september 2023, gaan we Jakobsen daar elke wegwedstrijd in zien rijden. Dat betekent dat Jakobsen er dertien maanden in mag rijden, omdat het WK wielrennen en het EK wielrennen komend seizoen geruild hebben van plek op de kalender.