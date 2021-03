Dit is de cover van Ride

Ride

Daar is-ie dan. De cover van de allereerste editie van Ride. Een prachtig panorama uit de Strade Bianche. Het idyllische Toscaanse landschap, de stoffige grindwegen en een aanstormend wielerpeloton. Deze foto is een treffende weerspiegeling van waar wij met Ride voor staan. Liefde voor de fiets en liefde voor de koers. Voor toerfietser en Tourwinnaar.

Met Ride hopen we een brug te slaan tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. We willen inspireren, informeren en enthousiasmeren, zodat je een beter begrip hebt van de sport en er daardoor veel meer plezier aan beleeft.



Deze week ronden we het eerste nummer af. Na meer dan een jaar plannen maken, veel vergaderen, interviewen en artikelen schrijven, kan het blad bijna naar de drukker. Voor ons een bijzonder moment. Het eerste grote tussenpunt in nu al een bijzonder avontuur.



Iedereen die het magazine al besteld heeft, zal het blad over twee weken, (op donderdag 18 maart) in de brievenbus ontvangen. Wij kunnen niet wachten. Hopelijk jij ook niet.



Wat staat er in het blad?

Ondanks alle onzekerheid en beperkingen door het coronavirus, is Ride een blad geworden waar we trots op zijn. Aanvankelijk zou het 172 pagina’s gaan tellen, maar dat zijn er 188 pagina’s geworden. In de redactievergaderingen kwamen er steeds weer nieuwe verhaal- en interview-ideeën bij, die ook allemaal gelukt zijn. Schrappen vonden we zonde, dus hebben we uitgebreid.



Zoals je op de cover kunt zien pakken we uit met een exclusief interview met Mathieu van der Poel en Wout van Aert, dat maar liefst tien pagina’s telt. Ik geef toe; ik ben bevooroordeeld, maar dit interview van Raymond Kerckhoffs en Nico Dick is écht de moeite waard.



Ook voerden we interessante gesprekken met Tourwinnaar Tadej Pogacar en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Columns hebben we van Robert Gesink, Thomas De Gendt en Jumbo-Visma-teammanager Richard Plugge.



Voor de toerfietsers staan er prachtige reportages in over de fameuze Col de la Loze, fietsen op Tenerife, de laatste ins en outs over fietsmateriaal en gingen we op reportage met de mannen van Tour de Tietema.



Dat is nog lang niet alles, maar niets is zo vervelend als alle voorpret wegnemen. Wie Ride nog niet besteld heeft, kan dat doen door op onderstaande button te klikken.

