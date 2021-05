Dit is de cover van de RIDE Zomerspecial

Na ons debuut in maart en een digitale beginnersgids in april, komen we in juni met de RIDE Zomerspecial. Hierin blikken we vooruit op de mooie sportzomer die voor ons ligt, met ruim aandacht voor de Tour de France en Olympische Spelen.

Met RIDE willen we een brug slaan tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. We willen inspireren, informeren en enthousiasmeren, zodat je een beter begrip hebt van de sport en er daardoor veel meer plezier aan beleeft.

Op de cover van de Zomerspecial staat de kleur geel centraal. Voor wielerliefhebbers een kleur die onlosmakelijk is verbonden met de maand juli, wanneer met de Tour een van meest besproken wedstrijden van het jaar op het programma staat. Kenners herkennen aan de details dat het gaat om Tadej Pogacar, die door topfotograaf Jared Gruber haarscherp op de gevoelige plaat is vastgelegd.

Wat staat er in het blad?

De RIDE Zomerspecial bestaat uit een zeer uitgebreide Tourgids, met aandacht voor zowel het parcours als de streek die het Tourpeloton doorkruist. Daarnaast bevat de RIDE Zomerspecial interviews met de grote favorieten, dark horses en de outsiders. Naast analyses en achtergronden uit het hart van het peloton brengen we ook verhalen over hoe leuk zelf fietsen is en het mooiste materiaal. De precieze inhoud communiceren we binnenkort.

De RIDE Zomerspecial is 212 pagina’s, maar liefst 24 meer dan ons debuutnummer. De prijs blijft hetzelfde: € 9,95. Wanneer je het magazine nu bestelt, krijg je het blad toegestuurd in de eerste week van juni.