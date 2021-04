Lees nu gratis de digitale beginnersgids van Ride

Letterlijk honderdduizenden nieuwe fietsers hebben we er sinds vorig jaar bijgekregen. Samen ontdekken we de fantastische sport die wielrennen is. Voor al die nieuwe fietsers maakten we een online magazine, die we gratis verspreiden via de websites van Ride Magazine en WielerFlits.

In dit magazine proberen we antwoord te geven op alle vragen die leven bij beginnende fietsers. We bespreken zaken als waar je op moet letten bij de keuze van jouw fiets, hoe je goed voorbereid aan jouw fietsrit begint en de mooiste routes om te fietsen.

Geef daarom de link door aan je beginnende buurman of buurvrouw, teamgenoot, broer, zus, oom, achterneef, fietsmaat die wel wat tips kan gebruiken. Zo maken we iedereen deelgenoot van de mooiste hobby van de wereld.