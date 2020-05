Dit gebeurde er in de wielerwereld op 7 mei donderdag 7 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 7 mei?

2005: Lancaster de snelste in ultrakorte Giro-proloog

Brett Lancaster boekte exact vijftien jaar geleden de grootste zege uit zijn carrière. De Australiër, die destijds voor het Italiaanse Ceramica Panaria-Navigare uitkwam, snelde tijdens La Grande Partenza in Calabrië naar de eerste roze trui. Een daverende binnenkomer voor Ceramica Panaria-Navigare, dat uitkwam op het procontinentale niveau. Opmerkelijk detail: de afstand van de proloog was slechts 1,15 kilometer. Lancaster haspelde deze kilometer in 1 minuut en 20 seconden af, precies een seconde sneller dan Matteo Tosatto en Alessandro Petacchi.

2006: Robbie McEwen wint de Giro-rit naar Charleroi

Robbie McEwen was in het eerste decennium van deze eeuw één van de beste sprinters ter wereld. Twaalf etappes won de Australiër in zowel de Tour de France als de Giro d’Italia. Drie van zijn Giro-etappes won McEwen in 2006. In het Belgische Charleroi bezorgde de sprinter zijn Belgische ploeg Davitamon-Lotto succes door de eerste etappe op zijn naam te schrijven. McEwen was in de 197 kilometer lange etappe rapper dan Olaf Pollack en Paolo Bettini.

2011: HTC-High Road wint ploegentijdrit in Turijn, roze voor Pinotti

De sprinttrein van HTC-Highroad met Mark Renshaw en Mark Cavendish zal bij veel mensen nog op het geheugen staan gegriefd. De succesvolle Amerikaanse formatie wist zo de ene na de andere ritzege in grote rondes te boeken. De ploeg was echter ook heel goed in de ploegentijdrit. Negen jaar geleden won HTC-Highroad de ploegentijdrit in Turijn, waarna Marco Pinotti de roze trui om zijn schouders kreeg. Grote motoren als Lars Bak, Patrick Gretsch en Kanstantin Sivtsov hielpen HTC-Highroad naar de zege.

2016: Marcel Kittel wint Giro-rit naar Nijmegen

La Grande Partenza werd in 2016 gehouden in Nederland. Nadat Tom Dumoulin Nederland in vervoering had gebracht met winst in de openingstijdrit, was het in de tweede en derde etappe beurt aan de sprinters. Beide etappes vielen ten prooi aan Marcel Kittel, die door zijn verleden bij Giant-Alpecin én zijn Nederlandse vriendin zelf een aardig woordje Nederlands spreekt. In de tweede etappe naar Nijmegen was Kittel rapper dan Arnaud Démare en Sacha Modolo. Dumoulin behield de leiderstrui.

2017: Gaviria wint in Cagliari

Een jaar later was het een andere topsprinter van Quick-Step Floors die de show stal. Fernando Gaviria won in Cagliari de derde etappe, nadat hij met enkele ploegmaten van Quick-Step Floors het heft in handen had genomen en was weggereden uit het peloton. Rüdiger Selig en Giacomo Nizzolo moesten het met de plaatsen twee en drie doen. Als klap op de vuurpijl mocht Gaviria na deze etappe ook nog eens het podium op om de roze trui op te halen. Later zou de Colombiaan nog drie ritten winnen in deze Giro.

En verder:

1964: Michel Stolker wint Vueltarit naar Pamplona

1966: Henk Nijdam wint Vueltarit in Barcelona

1970: Jan Serpenti wint Vueltarit naar Valladolid

1978: Didi Thurau wint Giro-proloog

1989: Mathieu Hermans wint voor de tweede dag op rij in de Vuelta

1991: Jean-Paul van Poppel wint Vueltarit in Lloret de Mar

2012: Matthew Goss wint Giro-rit naar Horsens

2013: Enrico Battaglin wint Giro-rit naar Serra San Bruno