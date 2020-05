Dit gebeurde er in de wielerwereld op 4 mei maandag 4 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 4 mei?

2008: Andreas Klöden schrijft Ronde van Romandië op zijn naam

Andreas Klöden werd jarenlang gezien als de natuurlijke opvolger van Jan Ullrich bij Team Telekom en later T-Mobile. De in Mittweide geboren wielrenner was de nieuwe kroonprins van het Duitse wielrennen, zeker na zijn internationale doorbraak in 2000 met zeges in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. Team Telekom had een potentiële Tourwinnaar aan boord, maar Klöden trad uiteindelijk nooit in de voetsporen van Ullrich. De ronderenner mocht wel tweemaal het Tourpodium beklimmen (tweede in 2004 en 2006), maar stond nimmer op het hoogste treetje.

De inmiddels 44-jarige Klöden kan echter wel terugkijken op een mooie carrière. Zo won hij na zijn doorbraakjaar nog verscheidene grote wedstrijden, zoals de Ronde van Romandië van 2008. De Duitser kwam toentertijd uit voor Astana en wist namens de Kazachse formatie de ritzege te grijpen in de individuele tijdrit naar Sion, voor Nederlanders Thomas Dekker en Stef Clement. Klöden hield een dag later stand in de koninginnenrit met aankomst in Zinal en bleef in het klassement een nog jonge Roman Kreuziger en Marco Pinotti voor.

De slotrit naar Lausanne werd in een sprint gewonnen door Daniele Bennati, voor oudgediende en thuisrenner Markus Zberg en Maxim Iglinskiy. Eindwinnaar Klöden besloot vijf later een punt te zetten achter zijn carrière, na enkele seizoenen in het tenue van Radioshack te hebben rondgereden.

Uitslag slotetappe Ronde van Romandië 2008

Eindklassement Ronde van Romandië 2008

2013: Giro start in Napels, Cavendish sprint naar eerste roze trui

In Napels is sport veel meer dan alleen een bijzaak. Voor heel wat mensen is het stadion van voetbalclub SSC Napoli een tempel, op de voorpagina’s van de lokale kranten wordt met koeienletters geschreven over de prestaties van sterspelers als Dries Mertens, José Callejón en kind van de club Lorenzo Insigne. Exact zeven jaar geleden was de havenstad echter in de ban van een andere sport, gezien de start van de 96e editie van de Giro d’Italia. De renners kregen die dag een biljartvlakke etappe van 130 kilometer voorgeschoteld door het zuiden van Italië.

Het werd een etappe om snel te vergeten. Buiten een dappere aanvalspoging van zeven renners (waaronder Martijn Keizer en Brian Bulgac) en een solovlucht van Cameron Wurf, gebeurde er bar weinig. Op twintig kilometer van de streep werd de laatste vluchter ingerekend en was het aftellen naar een eerste massasprint. Met nog drie kilometer te gaan gingen enkele renners van Orica-GreenEDGE – de ploeg van sprinter Matthew Goss – tegen de vlakte, waardoor het peloton in stukken en brokken uiteen viel en de aanloop naar de sprint chaotisch verliep.

Orica-GreenEDGE moest het in de finale met enkele renners minder doen, maar Goss werd in de laatste kilometer alsnog ideaal gegangmaakt door Leigh Howard en Brett Lancaster. De winnaar van Milaan-San Remo 2011 begon zijn sprint met nog tweehonderd meter te gaan, maar werd al snel voorbijgespurt door enkele concurrenten. De winst ging naar een oud-ploeggenoot van Goss: Mark Cavendish. De Britse topfavoriet versloeg Elia Viviani en Nacer Bouhanni en veroverde nog maar eens de roze trui. Het bleek voor Cav het begin van een zeer succesvolle Giro, met nog eens vier sprintzeges en de rode puntentrui.

Wedstrijdverslag openingsetappe Giro d’Italia 2013

Uitslag openingsetappe Giro d’Italia 2013

2014: Chris Froome zet eindwinst Ronde van Romandië in de verf met tijdritzege

Chris Froome wilde in 2014 voor de tweede opeenvolgende keer de Tour de France winnen. De Brit hoopte in aanloop naar de Franse ronde vertrouwen te tanken in Zwitserland en won dan ook met verve de Ronde van Romandië. Na een rustige start draaide het in de koninginnenrit uit op een duel tussen Froome en Simon Špilak, de Sloveen die traditioneel goed presteert op Zwitsers grondgebied. Špilak won na een etappe van 180 kilometer, met onderweg vier beklimmingen, in Aigle. De renner van Team Katusha mocht als extra beloning ook de leiderstrui aantrekken.

De voorsprong op Froome bedroeg met nog twee etappes te gaan echter één seconde. De kopman van Team Sky beschikte over de beste papieren, aangezien de renners nog een individuele tijdrit van 18,5 kilometer kregen voorgeschoteld in en rond Neuchâtel. De Brit was op papier de betere tijdrijder, maar Froome wist ook in de praktijk een snellere tijd te realiseren. De ronderenner klokte af na 24 minuten en vijftig seconden en was 29 seconden sneller dan Špilak, die de leiderstrui alsnog moest inleveren.

De ritzege ging eveneens naar Froome, die voor het tweede jaar op rij de Ronde van Romandië wist te winnen.

Wedstrijdverslag slottijdrit Ronde van Romandië 2014

Uitslag slottijdrit Ronde van Romandië 2014

Eindklassement Ronde van Romandië 2014

2014: Cavendish en Adam Yates verdelen de prijzen op slotdag Ronde van Turkije

Adam Yates profileert zich al enkele jaren als een van de beste klimmers ter wereld, maar de Brit was in 2014 een neoprof die nog veel moest leren. De renner van Orica-GreenEDGE won eerder dat jaar al de jongerentrui in de Tour de San Juan, maar beleefde zijn doorbraak enkele maanden later in de Ronde van Turkije. De explosieve klimmer boekte op 2 mei 2014 zijn eerste profzege op de steile klim naar Selcuk, twee dagen later stelde hij in Istanbul de eerste eindzege uit zijn carrière veilig. Yates bleef in het klassement Rein Taaramäe en Romain Hardy voor.

De achtste en laatste etappe van de Ronde van Turkije was een prooi voor Mark Cavendish. Het Britse spurtkanon haalde het na een etappe van 121 kilometer voor Italianen Elia Viviani en Andrea Guardini. Cavendish boekte eerder die week al drie sprintzeges voor zijn werkgever Omega Pharma-Quick-Step.

Wedstrijdverslag slotetappe Ronde van Turkije 2014

Uitslag slotetappe Ronde van Turkije 2014

Eindklassement Ronde van Turkije 2014

2018: Titelverdediger Dumoulin begint Giro-campagne met tijdritzege én roze trui

Tom Dumoulin kon eigenlijk alleen maar verliezen voor de start van de openingstijdrit door Jeruzalem. De Nederlander van Team Sunweb rolde als laatste renner van het startpodium, als titelverdediger en regerend wereldkampioen tijdrijden, voor een 9,7 kilometer lange opdracht tegen de klok. Alle ogen waren gericht op de Giro-winnaar van 2017. Was Dumoulin in staat om een eerste tik uit te delen aan de concurrentie? Mocht de Limburger na afloop opnieuw met de roze trui pronken, twaalf maanden na zijn historische Giro-triomf?

Dumoulin wist de verwachtingen volledig waar te maken in Israël, aangezien hij naar de snelste tijd wist te rijden. De topfavoriet bleek aan de finish twee seconden sneller dan zijn grote tijdritrivaal Rohan Dennis en Victor Campenaerts. Maar belangrijker nog was het verschil ten opzichte van Chris Froome, zijn grote concurrent voor de eindzege. De Brit kende een slechte dag en verloor al meteen 37 seconden.

Dumoulin was de grote winnaar, voor Froome was het letterlijk en figuurlijk wonden likken na een matige prestatie en een val tijdens de verkenning. Drie weken later waren de rollen echter volledig omgedraaid…

Wedstrijdverslag openingstijdrit Giro d’Italia 2018

Uitslag openingstijdrit Giro d’Italia 2018

