Dit gebeurde er in de wielerwereld op 3 mei zondag 3 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 3 mei?

1992: Erik Breukink boekt zijn enige ritzege in de Vuelta

Erik Breukink gold in het begin van de jaren ’90 als het uithangbord onder de Nederlandse klassementsrenners. Na een tweede plek in de Giro van 1988 en een derde plek in de Tour twee jaar later, begon de Nederlandse wielerfan hardop te dromen van een nieuwe eindzege in de Ronde van Frankrijk. Zover kwam het niet, maar de zoon van de directeur van de fietsenfabriek Gazelle kan terugkijken op een carrière vol mooie overwinningen. In de Vuelta – die begin jaren negentig nog eind april/begin mei werd verreden – zou hij één etappe winnen. Niet geheel ontoevallig met zijn specialiteit: de tijdrit. Op zondag 3 mei 1992 zou hij als renner van de PDM-formatie op een 49,5 kilometer lang traject tussen Alquerías del Niño Perdido en Oropesa onder meer Jesús Montoya, Eric Vanderaerden en zijn latere ploeggenoot Johan Bruyneel achter zich laten. Breukink keerde in het shirt van ONCE nog twee keer terug in de Vuelta, maar het zou bij deze ene ritzege blijven.

1994: Jean-Paul van Poppel wint negende (en tevens laatste) Vueltarit

Sprinter Jean-Paul van Poppel heeft in zijn elf jaar als beroepsrenner een erelijst waar je U tegen zegt bij elkaar gefietst. Zijn sprintzeges in de Tour de France zal menig wielerliefhebber nog herinneren, maar ook in de Vuelta was hij zeer succesvol. Hij won er – net als in de Tour – in totaal negen etappes. De eerste was op 4 mei 1991 in Valencia. De laatste boekte hij drie jaar later in dezelfde stad. Als lid van Festina-Lotus klopte hij de Spanjaard Juan Carlos González (Euskadi) en de Italiaan Endrio Leoni (Jolly Componibili). Hoewel hij drie dagen later dicht bij een nieuwe zege was, moest hij de overwinning in Zaragoza toen aan Laurent Jalabert laten. Voor Van Poppel was zijn zege in Valencia de laatste van negen Vueltaritten.

2009: Kreuziger verovert eindzege in Romandië

Wanneer we de erelijst van de Ronde van Romandië overlopen, komen we daar enkele namen tegen van ronderenners waarvan de carrière iets anders zou lopen dan we destijds verwacht hadden. De Tsjech Roman Kreuziger behoort tot deze categorie. In 2008 was hij al eindlaureaat in de Ronde van Zwitserland en een jaar later boekte hij in Romandië opnieuw succes op Zwitserse bodem. De Liquigas-renner greep hij de macht in de voorlaatste rit naar Sainte-Croix. In de door Oscar Freire gewonnen slotrit naar Genève behield hij zijn leiderstrui. Ondanks de grote toekomst die hem voorspeld werd, bleek het zijn laatste eindzege in een rittenkoers. Sindsdien zouden een ritzege in de Giro van 2012 en de Amstel Gold Race in 2013 zijn grootste uitschieters blijken.

2013: Arnaud Démare domineert in Duinkerke

De Vierdaagse van Duinkerke is misschien niet de meest prestigeuze wedstrijd op de wielerkalender. Maar de manier waarop Arnaud Démare deze Noord-Franse rittenkoers in 2013 domineerde,was indrukwekkend. Goed genoeg voor een plekje in deze rubriek. De Franse sprinter (die een jaar eerder doorbrak met zeges in o.a. Samyn, Cholet en de Vattenfall Cyclassics) won destijds maar liefst drie etappes op rij. In de derde rit naar Lievin maakte zijn ploeggenoot Geoffrey Soupe zelfs het feest compleet door de tweede plaats op te eisen. Het kunstje van meerdere ritten op rij winnen zou Démare vijf jaar later nog eens herhalen. In de Tour Poitou-Charentes van 2018 won hij zelfs alle vijf de ritten en het eindklassement.

2015: Zakarin wint Ronde van Romandië

Derdejaarsprof Ilnur Zakarin begon allerminst als topfavoriet aan de Ronde van Romandië van 2015. De erelijst van de destijds 25-jarige Rus met daarop enkel de eindoverwinning in de Ronde van Azerbeidzjan en het Russisch tijdritkampioenschap gaven daar geen aanleiding toe. De Katusha-renner steeg in de eerste week van mei echter boven zichzelf uit. Na een tweede plek in de voorlaatste rit naar Champex-Lac nam hij de leiderstrui over van Michael Albasini, om die een dag later met een derde plek in de afsluitende tijdrit met verve de verdedigen. Vijf jaar later verder is het voor de Russische klimmer (die later die maand de Giro-rit naar Imola zou winnen) nog steeds zijn enige eindoverwinning in een rittenkoers op WorldTour-niveau.

