Dit gebeurde er in de wielerwereld op 29 mei

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 29 mei?

2003: Dario Frigo bezorgt Fassa Bortolo achtste dagzege

De Giro d’Italia nadert in 2003 haar orgelpunt als in de achttiende etappe de koninginnenrit op het programma staat met achtereenvolgens de Esischie, de Sampeyre en de slotklim naar bergdorpje Chianale. De renners worden die dag gegeseld door sneeuw, regen en ijzel. De glibberige wegen in de afdaling van de Sampeyre bezegelen het lot van nummer twee Stefano Garzelli: hij valt en verliest vijf minuten. Roze trui Gilberto Simoni blijft wel uit de problemen en gaat op de laatste klim met Dario Frigo samen verder. Die laat in de slotkilometer Gibo achter en bezorgt zo Fassa Bortolo het achtste dagsucces van de ronde na eerdere successen van Aitor González en Alessandro Petacchi (zes). De eindoverwinning kan Simoni normaal gesproken niet meer ontgaan, want met ruim zeven minuten voorsprong begint hij aan de drie laatste etappes.

Samenvatting 18e etappe Giro d’Italia 2003

Uitslag 18e etappe Giro d’Italia 2003

2008: Jens Voigt wint ‘WK-etappe’ naar Varese

In 2008 staat de achttiende Giro-etappe volledig in het teken van de twee komende WK’s. Gestart wordt vanuit Mendrisio, waar de renners alvast kunnen ruiken aan het tracé van het WK 2009. Het eindpunt ligt in Varese, waar in het najaar om de regenboogtrui wordt gestreden. Twaalf vluchters, onder wie Daniele Bennati, Paolo Bettini en Jens Voigt, rijden al vroeg weg uit het peloton, dat de kopgroep vervolgens haar zegen geeft. Op 35 kilometer van de finish laat Voigt zijn medevluchters achter en hoewel het een lange weg naar de streep is, gaat hij er helemaal voor. Achter hem wordt naar elkaar gekeken, waardoor de CSC-renner een minuut wegrijdt en solo de zege binnensleept. Het is Voigts tweede succes van het seizoen, nadat hij eerder zijn vierde eindzege in het Critérium International veroverde.

Samenvatting 18e etappe Giro d’Italia 2008

Uitslag 18e etappe Giro d’Italia 2008

2009: Carlos Sastre boekt op Vesuvius tweede ritzege

Drie dagen voor het einde is de Giro d’Italia van 2009 nog allesbehalve beslist. Rabobank-kopman Denis Menchov rijdt al dagen in het roze rond, maar het verschil met nummer twee Danilo Di Luca is nog geen halve minuut. De volgende horde is de negentiende rit met aankomst op de hellingen van de Vesuvius. Op de fameuze vulkaan probeert Di Luca Menchov enkele malen te lossen, maar zijn Russische tegenstrever geeft geen krimp. Dankzij een sterker sprintje om de derde plaats pakt de Italiaan nog wel bonificatieseconden, die hem acht tellen dichter bij de leiderstrui brengen. Carlos Sastre is vier dagen na zijn etappezege in Monte Petrano opnieuw de beste. De Spanjaard van Cervélo had zijn zinnen gezet op de derde plaats in het klassement van Franco Pellizotti, maar die slaagt erin de schade te beperken.

Verslag 19e etappe Giro d’Italia 2009

Samenvatting 19e etappe Giro d’Italia 2009

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2009

2011: Alberto Contador stelt eindwinst veilig in Milaan

Alberto Contador heeft de Giro d’Italia van 2011 al drie weken in zijn greep als op de laatste dag een tijdrit door Milaan op het programma staat. Gestart wordt vanaf het Piazza Castello en na 26 vlakke kilometers ligt de aankomst op het Piazza del Duomo, een kolfje naar de hand van David Millar. De Brit van Garmin-Cervélo haspelt het parcours af met een gemiddelde snelheid van 51,6 kilometer per uur, wat volstaat voor de etappezege. Contador klokt de derde tijd en bezegelt zijn eindzege. Negen maanden later wordt El Pistolero echter uit de uitslag geschrapt. Het Hof van Arbitrage voor Sport legt hem een schorsing van twee jaar op vanwege het overtreden van het dopingreglement en zijn eindzeges in de Tour de France van 2010 en de Giro van 2011 worden hem afgenomen.

Verslag slotetappe Giro d’Italia 2011

Samenvatting slotetappe Giro d’Italia 2011

Uitslag slotetappe Giro d’Italia 2011

Eindklassement Giro d’Italia 2011

2016: Nikias Arndt wint slotrit na jurybesluit, eindwinst voor Vincenzo Nibali

Hoe anders had de Giro van 2016 eruit gezien als Steven Kruijswijk in de afdaling van de Agnello op zijn fiets was blijven zitten? We gaan het nooit weten. Vaststaat dat na de val van de kopman van LottoNL-Jumbo het geloof bij Vincenzo Nibali terugkeert en twee dagen later de Italiaan als winnaar wordt gehuldigd in Turijn. Kruijswijks ploeggenoten Maarten Tjallingii en Jos van Emden zorgen in de slotrit voor een vrolijke noot door lange tijd voor het peloton uit te rijden. Pas in de laatste plaatselijke ronde wordt Van Emden als laatste ingerekend, waarna de sprinters om de enig overgebleven dagzege gaan strijden. Giacomo Nizzolo komt in de massasprint als eerste over de streep en denkt te hebben gewonnen, maar moet vanwege onreglementair spurten zijn overwinning afstaan aan de Duitser Nikias Arndt (Giant-Alpecin).

Verslag slotetappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting slotetappe Giro d’Italia 2016

Uitslag slotetappe Giro d’Italia 2016

Eindklassement Giro d’Italia 2016

En verder:

2000: Biago Conte pakt de dagzege in Brescia

2001: Giro brengt een bezoekje aan Slovenië, Denis Zanette viert in Ljubljana

2002: Mexicaanse bergkoning Pérez Cuapio soleert naar zege in Corvara

2004: Garzelli wint Giro-etappe over de Mortirolo, coup Simoni mislukt

2005: Petacchi snelt naar de zege in Milaan, eindzege is voor Savoldelli

2007: Stefano Garzelli zegeviert op Oostenrijkse bodem

2010: Johan Tschopp beleeft mooiste moment met zege op Passo del Tonale

2014: Julián Arredondo wint als bergkoning op Rifugio Penarotta

2015: Fabio Aru is herboren en pakt zege op beklimming naar Cervinia

2019: Oersterke Peters rijdt Chaves en co op ruime achterstand in Anterselva