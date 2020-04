Dit gebeurde er in de wielerwereld op 29 april woensdag 29 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 29 april?

1978: Toen Patrick Lefevere nog een succesvol wielrenner was

We kennen Patrick Lefevere vooral als de succesmanager van sterrenformatie Deceuninck-Quick-Step. Als de man die een haviksoog heeft voor talent en op een creatieve manier sponsors binnenhaalt. Weinig mensen zullen wellicht weten dat Lefevere ooit zelf een verdienstelijk wielrenner was. De Belg reed in de jaren zeventig van de vorige eeuw voor Ebo Cinzia en Marc Zeepcentrale Superia. In 1975 won hij de beloftenversie van Omloop Het Volk, drie jaar later beleefde hij zijn meeste succesvolle seizoen bij de profs met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Vuelta a España.

Op 29 april 1978 rijden de renners in de vierde etappe van León naar industriestad Valladolid. Lefevere weet na bijna vijf uur en een fraaie solo uit de greep te blijven van het peloton. De ritwinnaar bezorgt zijn ploeg Marc Zeepcentrale Superia de nodige publiciteit, ploeggenoot Fons van Katwijk maakt het feestje compleet door een halve minuut later naar de tweede plek te sprinten. Het blijkt ook meteen de laatste zege van Lefevere, een jaar later zet hij een punt achter zijn carrière en begint hij aan een zeer succesvol avontuur als sportbestuurder.

Uitslag vierde etappe Vuelta a España 1978

1992: Razendsnelle Jean-Paul van Poppel sprint naar Vueltazege

Nederland heeft anno 2020 weer een topsprinter in de gelederen met Dylan Groenewegen, maar in de jaren tachtig en begin jaren negentig van de twintigste eeuw leverde het land ook twee snelheidsduivels af. Mathieu Hermans was vooral actief en succesvol in Spanje, Jean-Paul van Poppel won altijd en overal. De vader van de gebroeders Boy en Danny van Poppel was eind jaren tachtig de snelste sprinter ter wereld. Zo won hij in de Tour van 1988 maar liefst vier etappes, terwijl hij een jaar eerder de groene puntentrui mee naar huis mocht nemen.

Van Poppel ging ook in de jaren negentig door met het winnen van wedstrijden, al bleek de Tour van 1988 een uitschieter. In 1992 staat de Brabander namens het roemruchte PDM aan de start van de Vuelta a España. In de derde etappe naar het historische Córdoba is het al meteen raak voor Van Poppel, het Oezbeekse sprintkanon Djamolidine Abduzhaparov en Jelle Nijdam zijn geklopt. Van Poppel boekt twee dagen later zijn tweede etappezege in de Ronde van Spanje. De pijlsnelle sprinter besluit in 1995 zijn fiets aan de wilgen te hangen.

Uitslag derde etappe Vuelta a España 1992

2007: Gehaaide Danilo Di Luca snelt naar winst in Luik-Bastenaken-Luik

Voor Danilo Di Luca is 2007 een van de beste seizoenen uit zijn carrière. De Italiaanse puncheur won in mei de Giro d’Italia en veroverde op die manier een plek in de eregalerij van het Italiaanse wielrennen. De renner van (toen nog) Liquigas kende enkele weken voor zijn bewuste Girotriomf al succes met winst in Luik-Bastenaken-Luik. De zege van Di Luca kwam zeker niet onverwacht, aangezien hij in aanloop naar ‘La Doyenne’ al derde werd in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl. De ‘Killer van Spoltore’ was in orde, maar zocht nog naar dat kleine beetje geluk.

De 93e editie van Luik-Bastenaken-Luik is zeker niet de meeste enerverende editie, het is wachten op de laatste tien kilometer en de Côte de Saint-Nicolas voor vuurwerk tussen de favorieten. De Italianen zijn bijzonder actief, maar Damiano Cunego en wereldkampioen Paolo Bettini kunnen bergop niet het verschil maken. In de afdaling van de Saint-Nicolas slaagt Fränk Schleck er wél in om een gaatje te slaan, maar de Luxemburger ziet een attente Di Luca aansluiten. De overige favorieten twijfelen even, waardoor de twee vluchters met voorsprong beginnen aan de laatste oplopende kilometer richting Ans.

Op enkele honderden meters van de finish probeert Alejandro Valverde, de winnaar van 2006 en op jacht naar een tweede opeenvolgende zege in Luik, met een imposante sprint de sprong naar voren te maken. Di Luca kijkt achterom, ruikt het gevaar en rijdt weg van de minder explosieve Schleck. Valverde slaagt er nog in om de Luxemburger te passeren, maar komt te laat om Di Luca van zijn eerste zege in Ans te houden. Michael Boogerd komt in zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik als zesde over de meet.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2007

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2007

2012: Bradley Wiggins voegt in wonderjaar Ronde van Romanië toe aan erelijst

We gaan terug naar het wonderjaar van Bradley Wiggins. De Britse tijdritspecialist – die zich later ging specialiseren in het rondewerk – had in 2012 maar één doel: ‘Wiggo’ wilde dat jaar de eerste Britse Tourwinnaar in de geschiedenis worden. In aanloop naar de Franse ronde kende hij een perfecte voorbereiding; zo won hij aan het begin van het seizoen Parijs-Nice en de Ronde van Romandië. In de Zwitserse rittenkoers begon hij als tweede aan de afsluitende klimtijdrit naar Crans Montana, het verschil met leider Luis León Sánchez was slechts negen seconden.

De Spanjaard van Rabobank reed een tegenvallende tijdrit en speelde geen rol van betekenis in de strijd om de eindzege. Wiggins stelde daarentegen niet teleur en wist de snelste tijd te realiseren, al was het verschil met de verrassend sterke Andrew Talansky slechts één seconde. In het klassement was het verschil tussen de twee Angelsaksen twaalf seconden in het voordeel van eindwinnaar Wiggins, Rui Costa finishte als derde. Wiggins won later dat seizoen ook nog het Critérium du Dauphiné, de Tour de France én de Olympische titel in het tijdrijden.

Verslag slotetappe Ronde van Romandië 2012

Uitslag slotetappe Ronde van Romandië 2012

Eindklassement Ronde van Romandië 2012

2018: Primož Roglič wint Ronde van Romandië na titanenstrijd met Egan Bernal

De 72e editie van de Ronde van Romandië werd een titanenstrijd tussen twee opkomende ronderenners. Primož Roglič won eerder dat jaar al de Ronde van het Baskenland en begon als topfavoriet aan de Zwitserse ronde, voor de slechts 21-jarige Egan Bernal was het de eerste échte test op WorldTour-niveau. De Colombiaan won op dag vier de klimtijdrit naar Villars, maar het was Roglič die de leiderstrui wist te behouden. Het verschil tussen beide kemphanen was voor de koninginnenrit slechts zes seconden, de ingrediënten waren er voor een razendspannende ontknoping.

Roglič werd in de bergetappe van en naar Sion flink onder vuur genomen door zijn jongere concurrent, maar gaf geen krimp en wist aan de finish nog belangrijke bonificatieseconden weg te graaien voor de neus van Bernal. Die laatste gaf zich gewonnen, waardoor de slotetappe naar Genève (gewonnen door sprinter Pascal Ackermann) een formaliteit was. De Sloveen van Jumbo-Visma boekte zijn tweede prestigieuze overwinning in korte tijd, Bernal liet dan weer zien klaar te zijn voor het kopmanschap binnen Team Sky.

Verslag slotetappe Ronde van Romandië 2018

Uitslag slotetappe Ronde van Romandië 2018

Eindklassement Ronde van Romandië 2018

En verder:

1971: René Pijnen wint Vuelta-proloog in Almería

1972: Gerard Vianen wint Vueltarit naar Granada

1977: Fedor den Hertog wint Vueltarit

1989: Luc Suykerbuyk wint Vueltarit naar Ávila

1993: Jean-Paul van Poppel wint Vueltarit naar Salamanca