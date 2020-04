Dit gebeurde er in de wielerwereld op 27 april maandag 27 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 27 april?

1985: Gerrie Knetemann is ‘de gelukkigste mens ter wereld’

De Amstel Gold Race van 1985 was niet een doorsnee overwinning van Gerrie Knetemann. Wat heet, de geboren Amsterdammer was die bewuste zondag al 34 jaar en aan de herfst van zijn wielercarrière bezig. Voor ‘de Kneet’ was het een bijzondere en emotionele zege, aangezien hij twee jaar eerder zwaar ten val kwam in Dwars door België en veroordeeld was tot een lange revalidatie. Heel even leek een tweede wielerleven hem niet gegund, maar Knetemann weigerde op te geven en stond een jaar na zijn ongeval alweer aan de start van de Tour de France.

27 april 1985, in finishplaats Meerssen klinkt een schreeuw van vreugde, opluchting en pure emotie. Knetemann is erin geslaagd om een solo met verve af te ronden en wint – elf jaar na zijn eerste overwinning in de Zuid-Limburgse klassieker – andermaal de Amstel Gold Race. Na de finish volgt een inmiddels legendarisch interview met NOS-commentator Mart Smeets. “Als je weet wat ik allemaal heb meegemaakt vandaag, dat hou je niet voor mogelijk. Ik ben vandaag de gelukkigste mens op de wereld”, barst de winnaar in snikken uit.

Samenvatting Amstel Gold Race 1985

Uitslag Amstel Gold Race 1985

1991: Frans Maassen sprint naar overwinning in thuiswedstrijd

Frans Maassen is tegenwoordig ploegleider bij Jumbo-Visma, maar was ooit zelf een succesvol wielrenner in dienst van onder meer Superconfex en Buckler. De Limburger was een specialist in het kortere tijdritwerk, maar was ook een geduchte concurrent in de klassiekers. In 1989 eindigt Maassen verrassend als tweede in Milaan-San Remo, achter de ongenaakbare Laurent Fignon, maar twee jaar later volgt het hoogtepunt in zijn carrière. Hij staat dat seizoen aan het vertrek van de enige topklassieker op Nederlandse bodem: de Amstel Gold Race.

Maassen moet in de finale een gat dichtrijden op de eerder ontsnapte Dirk De Wolf. De Belg krijgt net na de Fromberg het gezelschap van Maurizio Fondriest (drie jaar eerder nog de veelbesproken wereldkampioen in Ronse) en Luc Suykerbuyk. Niet veel later pikt ook Maassen zijn wagonnetje aan, waardoor plots vier renners voorop rijden. Suykerbuyk blijkt niet sterk genoeg om zijn medevluchters te volgen, waardoor drie renners in Maastricht mogen sprinten om de overwinning. De Wolf begint als eerste aan de spurt, maar is net als Fondriest geen partij voor de snelle Maassen. Die laatste wint als Limburgse jongen de koers van zijn dromen.

Samenvatting Amstel Gold Race 1991

Uitslag Amstel Gold Race 1991

2003: Tyler Hamilton zorgt voor eerste Amerikaanse zege in Luik

Lance Armstrong deed in de jaren negentig van de vorige eeuw een vergeefse poging om als eerste Amerikaan Luik-Bastenaken-Luik te winnen. De Texaan werd zowel in 1994 als 1996 tweede; hij moest in die jaren zijn meerdere erkennen in Evgeny Berzin en Pascal Richard. De naam van Armstrong staat dus niet op de erelijst van ‘La Doyenne’, maar Amerika kent inmiddels een winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. In 2003 won een voormalig ploeggenoot, meesterknecht, boezemvriend en nu gezworen vijand van Armstrong de Waalse klassieker: Tyler Hamilton.

De eveneens in opspraak geraakte en veroordeelde Hamilton won exact zeventien jaar geleden in het shirt van CSC. In de finale zien we een actieve Armstrong meerdere keren versnellen, maar de renner van US Postal raakt niet weg en ziet in de slotfase Michael Boogerd demarreren. De Nederlander neemt risico’s op de spekgladde wegen naar Ans, maar weet een aanvankelijk mooie voorsprong niet te verdedigen en wordt weer opgeslokt. Dit is het sein voor Hamilton om te versnellen en de Amerikaan weet in tijdritmodus een mooie voorsprong uit te bouwen.

De concurrentie is niet in staat om de ontketende Hamilton te volgen, waardoor de klimmer voldoende tijd heeft om van zijn eerste (en later blijkt enige) monumentale zege te genieten. In de achtergrond veroveren Iban Mayo en Boogerd de overige ereplaatsen, maar de winst gaat die dag naar een outsider.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2003

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2003

2008: Alejandro Valverde snelt naar tweede triomf in La Doyenne

De 94e editie van Luik-Bastenaken-Luik is de editie van Alejandro Valverde, maar toch ook de editie van de Roche aux Faucons. Deze helling is inmiddels niet meer weg te denken in de Waalse klassieker, maar was twaalf jaar geleden gloednieuw. De organisatie hoopte de wedstrijd van nieuw elan te voorzien, in de hoop dat de Roche aux Faucons een scherprechter werd in de koers. Deze wens kwam duidelijk uit, met dank aan de gebroeders Fränk en Andy Schleck, Davide Rebellin en Alejandro Valverde.

De eerder ontsnapte Andy Schleck krijgt op de Roche aux Faucons het gezelschap van zijn oudere broer, Rebellin, Joaquim Rodríguez en Valverde, die vlak na de eigenlijke top aansluit. Spaans kampioen Rodríguez (ploeggenoot van Valverde bij Caisse d’Epargne) moet passen op de steile uitloper, terwijl Andy Schleck nogmaals versnelt en met voorsprong begint aan de Côte de Saint-Nicolas. Dit blijkt ook het eindpunt van het Luxemburgse toptalent, die stilvalt, wordt bijgehaald en moet lossen vooraan.

Op de klim probeert de andere Schleck nog weg te rijden van zijn snellere rivalen, maar Rebellin en Valverde kunnen zonder moeite volgen. In de sprint die volgt krijgen we de verwachte uitkomst: Valverde boekt zijn tweede zege in Ans, voor Rebellin en Fränk Schleck.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2008

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2008

2014: Simon Gerrans als een duveltje uit een doosje

Daniel Martin leek in 2014 op weg naar een tweede opeenvolgende zege in Luik-Bastenaken-Luik. De Ier hoefde alleen nog maar de laatste bocht te nemen en te sprinten tot op de streep, maar de renner van Garmin ging onderuit bij het nemen van de laatste bocht en zag een tweede prestigieuze overwinning in rook opgaan. Het werd uiteindelijk een sprint tussen Simon Gerrans, tweevoudig winnaar Alejandro Valverde en Michal Kwiatkowski. De winst ging naar de Australische kampioen van Orica-GreenEDGE, die zijn eerste zege in Luik wist te boeken.

Voor Gerrans was 2014 überhaupt een droomseizoen, met de Australische wegtitel, de eindzege in de Tour Down Under en in het najaar nog overwinningen in de Grote Prijs van Québec- en Montréal. De pijlsnelle Gerrans werd dat jaar ook bijna wereldkampioen op de weg in het Spaanse Ponferrada, maar kon de in de finale ontsnapte Kwiatkowski niet meer bijhalen.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2014

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2014

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2014

En verder:

1967: Jan Janssen boekt tijdritzege in succesvolle Vuelta a España

1972: René Pijnen wint voor het tweede jaar op rij proloog Vuelta a España

1981: Jos Lammertink zegeviert in Vueltarit naar Sevilla

1990: Erwin Nijboer viert in Almería winst in Vuelta-etappe

1996: Stefano Zanini zorgt voor Italiaanse zege in Amstel Gold Race