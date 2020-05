Dit gebeurde er in de wielerwereld op 26 mei dinsdag 26 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 26 mei?

2006: Spaans kampioen Gárate verschalkt Voigt op Passo di San Pellegrino

Juan Manuel Gárate maakt anno 2020 vooral naam als ploegleider bij EF Pro Cycling. De 44-jarige ex-prof van onder meer Lampre-Daikin, Quick-Step en Rabobank probeert nu renners als Sergio Higuita en Daniel Felipe Martínez zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar succes, maar ooit was de Spanjaard zelf een succesvolle wielrenner. Gárate liet zich vooral opmerken als klimmer in het midden- en hooggebergte. Zo ook in de Giro d’Italia van 2006 en dan met name in de negentiende etappe met aankomst op de Passo di San Pellegrino.

De man in de Spaanse kampioenstrui moet op de flanken van de slotklim het gezelschap dulden van de Duitse vechtjas Jens Voigt. De twee renners zijn na een loodzware etappe over meerdere Dolomietencols weggereden uit een kopgroep van meer dan twintig renners. Roze trui Ivan Basso en diens rivaal Gilberto Simoni schieten te laat in actie en voeren die dag een gevecht in de marge. De aandacht gaat uit naar het duel tussen Gárate en Voigt. De Duitser is echter niet opgewassen tegen de Spanjaard en verliest de sprint met royaal verschil.

Voor Gárate was het zijn eerste en enige zege in het nationale tricot van Spanje. De coureur van Quick-Step-Innergetic eindigde die Giro als zevende in het eindklassement en won en passant ook de bergtrui.

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2006

2008: Verrassend sterke Pellizotti klokt snelste tijd na klimtijdrit op de Kronplatz

Franco Pellizotti werd aan het begin van de twintigste eeuw beschouwd als een van de meest talentvolle Italiaanse ronderenners van zijn generatie, maar de Dolfijn van Bibione had lange tijd moeite om verwachtingen in te lossen. Pellizotti wist ook nooit uit te groeien tot een echte vedette, maar maakte wel een gestage groei door in het shirt van Liquigas. In de Giro d’Italia van 2008 mocht hij zelfs enkele dagen de roze trui dragen, maar het hoogtepunt moest nog komen op de onverharde flanken van de afschrikwekkend steile Kronplatz, waar de finish van een klimtijdrit lag.

De al vroeg gestarte José Rujano wist de eerste richttijd neer te zetten, maar de 41:15 werd aan flarden gereden door de verbazingwekkend sterke Emanuele Sella, die zijn ritzeges dat jaar niet alleen maar behaalde op een paar boterhammen met pindakaas en een cappuccino. De gedrongen renner van CSF Group-Navigare leek zeker van zijn derde achtereenvolgende ritzege, maar had niet gerekend op een beresterke Pellizotti.

De Italiaan wist, met een pleister op de neus en opengeritst wielershirt, zijn achterstand aan het eerste tussenpunt om te buigen in een beperkte voorsprong van zes seconden aan de meet. Pellizotti eindigde als vierde in die bewuste Ronde van Italië.

Uitslag 16e etappe Giro d’Italia 2008

2012: Thomas De Gendt maakt indruk met magistrale solo op weg naar de Stelvio

Thomas De Gendt is vanwege zijn onvergetelijke solo’s, nimmer aflatende aanvalslust, vermakelijke interviews en droge humor een van de meest karakteristieke renners in het peloton. De Belgische rasaanvaller zal echter vooral worden herinnerd aan zijn legendarische overwinning in 2012 op de Passo dello Stelvio. De Gendt won de voorlaatste Giro-etappe na een solo waar wielergrootheden als Fausto Coppi, Eddy Merckx en Marco Pantani een patent op hadden. Damiano Cunego houdt als enige renner het verschil binnen de minuut, maar is verder slechts een figurant.

De Gendt besluit op meer dan vijftig kilometer van de aankomst een gooi te doen naar de macht. De renner van Vacansoleil-DCM versnelt op de flanken van de Mortirolo, komt met voorsprong over de top en begint dan aan een uiterst ambitieus avontuur richting de voet van de Stelvio. Het blijkt al snel een meesterzet, aangezien het tempo stokt in de groep der favorieten en De Gendt almaar verder uitloopt. Die laatste neemt op de Stelvio afscheid van zijn vluchtkompanen en lijkt zelfs even op weg naar de roze trui, maar valt dan stil in de laatste kilometers.

De ritzege komt nooit in gevaar voor De Gendt, maar de leiderstrui blijft ook na de voorlaatste etappe in het bezit van Joaquim Rodríguez. De Gendt is na zijn demonstratie in de Dolomieten de nieuwe nummer vier, maar zet één dag later de kers op de taart door in de slottijdrit Michele Scarponi van het podium te stoten. De Gendt finisht als derde in de Giro d’Italia en mag samen met eindwinnaar Ryder Hesjedal en Rodríguez het eindpodium op.

Wedstrijdverslag

Uitslag 20e etappe Giro d’Italia 2012

2013: Cavendish wint slotetappe naar Brescia, Nibali pakt eerste Giro-zege

De Giro van 2013 eindigt niet in Milaan, Rome of Turijn, maar in het ten westen van het Gardameer gelegen Brescia. Het beproefde recept is ook hier dat de renners na een vlakke etappe sprinten om de allerlaatste ritzege. Mark Cavendish won eerder al de etappes richting Napoli, Margherita di Savoia, Treviso en Cherasco en is ook de grote favoriet om in de rode puntentrui de slotrit te winnen. En de Britse spurtbom van Omega Pharma-Quick-Step stelt zijn ploegmakkers ook niet teleur; Cav vloert Sacha Modolo en Elia Viviani na meer dan tweehonderd kilometer.

Na afloop is er nog meer aandacht voor de eerste Giro-zege van Vincenzo Nibali. De Italiaan van Astana bleek in de bergen ongenaakbaar, terwijl hij met verve de klimtijdrit naar Polsa op zijn naam wist te schrijven. Het verschil met Rigoberto Urán en Cadel Evans – de nummers twee en drie na drie weken koers – was aanzienlijk. Stefano Pirazzi (winnaar van de bergtrui), Carlos Betancur (de trotse eigenaar van de witte jongerentrui) en de mannen van Team Sky (beste ploeg) werden ook in het zonnetje gezet door de organisatie.

Wedstrijdverslag

Samenvatting 21e etappe Giro d’Italia 2013

Uitslag 21e etappe Giro d’Italia 2013

2015: Mikel Landa is de grote winnaar van de Dolomieten na zege in Aprica

De Giro van 2015 stond in het teken van de laatste (grote)rondezege van Alberto Contador. De Spanjaard werd echter flink uitgedaagd door twee renners van het Kazachse Astana: Fabio Aru en Mikel Landa. De Italiaan brak regelmatig de koers open en won na lang aandringen twee bergetappes in de Alpen, Landa won eveneens twee bergritten en eindigde na Contador en ploeggenoot Aru als derde in Milaan. Het betekende de definitieve doorbraak van Landa, die dit jaar de Tour de France hoopt te winnen namens Bahrain McLaren.

De sierlijke klimmer maakte vijf jaar geleden vooral indruk in de Dolomieten. Het begon op 24 mei met een ritzege op Madonna di Campiglio, twee dagen later volgde een nieuwe overwinning in Aprica. Op de Mortirolo lijken Landa en Aru te profiteren van een pechmoment van Contador. De Spaanse rozetruidrager begint met een minuut achterstand aan de Mortirolo, maar danst zich op indrukwekkende wijze een weg tussen de lossende renners en sluit ruim voor de top aan bij het tweetal van Astana. Niet veel later versnelt Contador nog een keer.

Het is de doodsteek voor de winstambities van Aru, de Italiaan heeft namelijk een slechte dag en moet zijn rivalen laten gaan. Landa houdt zichtbaar in en weet niet precies wat hij moet doen. Wachten op zijn kopman Aru? Of het gat op de ontsnapte Contador dichten? De Bask krijgt de vrijheid vanuit de ploegleiderswagen om op jacht te gaan naar Contador, rijdt met sprekend gemak het gaatje dicht en weet in de finale naar Aprica zijn landgenoot en Steven Kruijswijk met speels gemak uit het wiel te rijden. Een nieuwe topklimmer is geboren.

Wedstrijdverslag

Samenvatting 16e etappe Giro d’Italia 2015

Uitslag 16e etappe Giro d’Italia 2015

En verder:

1987: Eddy Planckaert is de snelste renner in Terni

1995: Rittenkaper Pascal Richard grijpt de zege in Rovereto

1996-1999: Mario Cipollini is viermaal op rij de snelste op 26 mei

2000: Enrico Cassani boekt in Feltre enige zege uit zijn carrière

2001: Stefano Zanini komt als eerste over de streep in Montevarchi

2002: Tyler Hamilton slaat toe in individuele tijdrit rond Numana

2003: Alessandro Petacchi verslaat zijn sprintrivalen in Pavia

2005: Ivan Basso haalt zijn gram met solozege op Colle di Tenda

2007: Stefano Garzelli kroont zich na spectaculaire finish tot winnaar in Bergamo

2010: Vroege vluchter Monier beleeft in Peio Terme hoogtepunt van zijn carrière

2011: Veelbelovende Capecchi vloert Seeldraeyers in San Pellegrino Terme

2016: Gehaaide Matteo Trentin verslaat landgenoten na pittige finale in Pinerolo

2017: Eindelijk is het raak voor bergkoning Landa op Piancavallo

2018: Nieve soleert naar zege op Cervinia, sterke Gesink finisht als tweede

2019: Kat-en-muisspel tussen winnaar Cataldo en verliezer Cattaneo op weg naar Como