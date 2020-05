Dit gebeurde er in de wielerwereld op 24 mei zondag 24 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 24 mei?

2007: Dubbelslag Di Luca in rit naar Briancon

Danilo di Luca had in zijn carrière al meerdere etappes gewonnen in de Giro d’Italia. Maar het eindklassement winnen? Nee, dat was hem nog niet gelukt. Tot 2007. In dat jaar kon Di Luca zich in Milaan als winnaar van de Giro d’Italia tonen aan de wielerwereld. De Killer van Spoltore was de gehele ronde dik in orde, want Di Luca reed al na twee dagen in de roze trui. De trui werd nog even vergeven aan Marco Pinotti, maar in de twaalfde etappe nam Di Luca hem weer definitief over. In Briancon won de Italiaan zijn tweede etappe door Gilberto Simoni en Andy Schleck voor te blijven. Op dat moment werd duidelijk dat hij de topfavoriet was om de Giro d’Italia te winnen.

2011: Contador zet in tijdrit concurrenten verder op achterstand

De zege van Alberto Contador in de Giro d’Italia van 2011 is hem weliswaar door een dopingschorsing, maar dat betekent niet dat we zijn heerschappij in deze ronde zijn vergeten. El Pistolero had in deze Giro d’Italia van zijn concurrenten niets te vrezen, zo bleek ook in de klimtijdrit naar Nevegal. Contador, gehuld in de roze trui, reed in de tijdrit voornaamste concurrenten Michele Scarponi en Vincenzo Nibali op meer dan een halve minuut. Zijn voorsprong bedroeg toen al meerdere minuten. En zo was de Giro d’Italia dus al voortijdig beslist.

2013: Vincenzo Nibali wint in de sneeuw

Het weer heeft geregeld de Giro d’Italia bepaald. In geen andere grote ronde kan het zulk slecht weer worden als in de Giro d’Italia. Vincenzo Nibali kan er over meepraten. De Italiaan boekte zijn eerste Girozege in barre omstandigheden. In de twintigste etappe naar Tre Cime de Lavaredo op meer dan 2300 meter hoogte reed de Italiaan door een heuse sneeuwstorm naar zijn derde etappezege. Naaste concurrenten Rigoberto Uran en Cadel Evans waren niet in staat om de Italiaan te volgen. Uran werd vierde, Evans zelfs veertiende.

2015: Landa de sterkste op Madonna di Campiglio

Mikel Landa was niet te stoppen in de vijftiende en zestiende etappe van de Giro d’Italia vijf jaar geleden. Eerst zegevierde de Bask in Madonna di Campaglio, een dag later in Aprica. Het betekende de grote doorbraak van Landa, die als derde in het algemeen klassement zou eindigen. Op de zware klim naar Madonna di Campaglio werd Landa uitstekend voorgeleid door het treintje van Astana, waarna de Bask op drie kilometer van de meet zijn aanval plaatste. Alleen Yuri Trofimov, Alberto Contador en Fabio Aru konden volgen, maar uiteindelijk zouden ook zij kraken.

2016: Valverde klopt rozetruidrager Kruijswijk in Andalo

Alejandro Valverde won in 2016 de zestiende etappe van de Giro d’Italia voor Steven Kruijswijk, die op dat moment onbedreigd op de eindoverwinning leek af te stevenen. Zijn voorsprong na deze etappe bedroeg immers drie minuten op nummer twee Esteban Chaves. We weten uiteindelijk allemaal hoe dat afliep. Maar op deze dag vier jaar geleden was het wel Kruijswijk die een uitzonderlijke Valverde kon volgen. El Imbatido was op zeventien kilometer van de meet ten aanval getrokken, waarna hij naast Kruijswijk ook Ilnur Zakarin met zich had meegekregen. In Andalo was Valverde vervolgens niet geheel verrassend de snelste.

