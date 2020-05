Dit gebeurde er in de wielerwereld op 23 mei zaterdag 23 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 23 mei?

2007: Pinerolo ziet peloton vallend finishen

Alessandro Petacchi won dertien jaar geleden zijn derde etappe in de Giro d’Italia. De Italiaan zou in de elfde etappe naar Pinerolo Gabriele Balducci en Robbie McEwen voorblijven. Later zou de sprinter van Team Milram nog twee etappes winnen. Toch was het niet de sprintzege van Petacchi waar men nog lang over zou napraten, maar de massale valpartij aan de finish. Deze werd veroorzaakt door het gladde wegdek. Eén voor één schoven de renners, inclusief rozetruidrager Andre Noe, over de finish om zo hun dag te beëindigen. En zo zag Pinerolo een onverwachts spektakel. Mét de verwachte winnaar.

Uitslag elfde etappe Giro d’Italia 2007

Valpartij elfde etappe Giro d’Italia 2007

2008: ‘Jonkie’ Cavendish boekt tweede ritzege in Giro

Wat goed is, komt snel. Deze zin gold in 2008 zeker voor de net 23-jarige Mark Cavendish, die voor Team Columbia reed en bezig was aan zijn tweede seizoen als profwielrenner. In zijn eerste Giro d’Italia liet Cavendish meteen van zich horen door eerst de vierde etappe naar Catanzaro te winnen en later ook de dertiende etappe naar Cittadella. Het zou niet het laatste kunstje van de Brit dat jaar zijn: twee maanden later won de Manx Missile nog eens vier ritten in de Tour de France. Opmerkelijk detail: André Greipel en Mark Cavendish reden de Giro d’Italia van 2008 als ploeggenoten. Greipel moest het deze ronde met één ritzege doen: in de zeventiende etappe bleef hij – hoe kan het ook anders – Cavendish voor.

Uitslag dertiende etappe Giro d’Italia 2008

2010: Basso legt op Monte Zoncolan basis voor tweede Girozege

Ivan Basso heeft in zijn carrière twee keer de Giro d’Italia gewonnen. De eerste keer deed Basso dat in 2006, de tweede keer in 2010. De Italiaan liet tien jaar geleden met zijn machtsontplooiing in de vijftiende etappe zien dat hij het verdiende om de Giro d’Italia te winnen. Op de flanken van de Monte Zoncolan liet Basso iedereen één voor één achter om vervolgens naar de overwinning te soleren. Na de vijftiende etappe stonden alleen David Arroyo en Richie Porte nog voor de coureur van Liquigas in het klassement, maar zij hadden op de Zoncolan niet minder dan 3 minuut en 50 seconden en 5 minuten en 46 seconden verloren op Basso.

Uitslag vijftiende etappe Giro d’Italia 2010

Samenvatting vijftiende etappe Giro d’Italia 2010

Verslag WielerFlits

2013: Nibali onderstreept heerschappij in Giro

Vincenzo Nibali won in 2013 voor het eerst de Giro d’Italia. De destijds 28-jarige Siciliaan deed dat met bijzonder veel dominantie, want Nibali zou in deze ronde maar liefst drie etappezeges boeken. De meest indrukwekkende was misschien wel die in de klimtijdrit naar Polsa. In de 20,6 kilometer lange tijdrit won Nibali in de roze leiderstrui. Het verschil met naaste concurrenten Cadel Evans en Rigoberto Urán was groot. Daar waar Evans 2 minuten en 36 seconden aan zijn broek kreeg, kreeg Urán er 1 minuut en 26 seconden. Giro beslist, dus.

Uitslag achttiende etappe Giro d’Italia 2013

Samenvatting achttiende etappe Giro d’Italia 2013

Verslag WielerFlits

2017: Dumoulin verliest tijd na poepincident, ritzege voor Nibali

Deze etappe zal voor altijd de geschiedenisboeken in gaan als de etappe waarin Tom Dumoulin door een poepincident bijna zijn overwinning in de Giro d’Italia verspeelde. Op iets meer dan dertig kilometer van de meet kreeg de rozetruidrager te kampen met darmklachten, waardoor een sanitaire stop aan de voet van de Stelvio noodzaak werd. Er werd in het peloton niet gewacht op Dumoulin, en dus werd een eenzame achtervolging op jacht naar behoud van la maglia rosa werkelijkheid. Dumoulin kreeg meer dan twee minuten aan zijn broek en zag hij Nairo Quintana naderen tot op 31 seconden. De Colombiaan zou de Nederlander later nog even uit de leiderstrui rijden. En de etappezege drie jaar geleden? Die ging naar Vincenzo Nibali. Hij werd uiteindelijk derde in deze Giro d’Italia.

Uitslag zestiende etappe Giro d’Italia 2017

Samenvatting zestiende etappe Giro d’Italia 2017

Verslag WielerFlits

