Dit gebeurde er in de wielerwereld op 22 april woensdag 22 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 22 april?

2001: Oscar Camenzind de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik

Als negentien jaar geleden Luik-Bastenaken-Luik op de kalender staat, zijn eerder dat voorjaar Gianluca Bortolami en Servais Knaven de verrassende winnaars van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Alleen Erik Zabel kon in Milaan-San Remo zijn favorietenrol waarmaken. Wat belooft dat voor de Ardense klassieker, die ook wel als de ‘meest eerlijke’ voorjaarsklassieker wordt gezien? Marc Streel geeft lange tijd leven aan de koers vanuit de vroege vlucht, tot de Belg na de Stockeu wordt ingelopen. Negen verse krachten slaan de handen ineen, terwijl de favorieten zich lang koest houden. Zelfs La Redoute zorgt niet voor afscheiding. Op ruim tien kilometer van de finish is de kopgroep eraan en rijdt een compact peloton naar de Côte de Saint-Nicolas. Daar valt David Etxebarria aan en Davide Rebellin, Francesco Casagrande, Michael Boogerd en Oscar Camenzind volgen: zij gaan sprinten voor de zege. Uiteindelijk haalt Camenzind het voor Rebellin en Etxebarria. De Zwitser is weliswaar de wereldkampioen van 1998, maar was van het vijftal de minst verwachte winnaar.

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2001

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2001

2007: Stefan Schumacher wint op de Cauberg na late aanval

De Amstel Gold Race 2007 staat mede in het teken van Michael Boogerd, want de Hagenaar zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière. Elf keer eerder ging hij van start in de Limburgse klassieker met de winst in 1999 als hoogtepunt. Als Stefan Schumacher (die rondrijdt met twaalf hechtingen in zijn knie als gevolg van een valpartij in de Ronde van het Baskenland) op de Eyserbosweg de finale opent, sluit Boogerd aan, even als Davide Rebellin, Paolo Bettini en Matthias Kessler. Even later maken ook Danilo Di Luca, Fabian Wegmann en Alejandro Valverde de oversteek. Als Wegmann is gelost, rijden zeven koplopers richting de Cauberg. Eenmaal in Valkenburg valt Schumacher aan en met een kleine voorsprong begint hij aan de klim. Ondanks een schakelprobleem blijft de renner van Gerolsteiner de achtervolgers voor en sleept hij de winst binnen. Boogerd wordt in zijn laatste Amstel vijfde.

Samenvatting Amstel Gold Race 2007

Uitslag Amstel Gold Race 2007

2009: Davide Rebellin flikt het weer in Waalse Pijl

Davide Rebellin heeft de Waalse Pijl al twee keer gewonnen als hij elf jaar geleden als late dertiger opnieuw van start gaat in de heuvelklassieker. Hij ziet leeftijdsgenoot Christophe Moreau lange tijd vooruitrijden, tot de Fransman op 32 kilometer van de streep wordt bijgehaald. Meerdere renners proberen vergeefs weg te rijden, dus begint een compact peloton aan de laatste beklimming van de Muur van Huy. In de in het oog springende kleding van Serramenti PVC Diquigiovanni wacht Rebellin in het wiel van Cadel Evans en Andy Schleck zijn kans af om vervolgens het explosieve sprintje bergop te winnen. Het blijkt voorlopig de laatste overwinning van de Italiaan: amper zes dagen later wordt bekend dat hij tijdens de Olympische Spelen in Beijing positief is bevonden op bloeddoping. Hij wordt geschorst en moet zijn zilveren medaille inleveren.

Verslag Waalse Pijl 2009

Samenvatting Waalse Pijl 2009

Uitslag Waalse Pijl 2009

2012: Maxim Iglinskiy klopt Nibali in Luik-Bastenaken-Luik

Met slechts elf overwinningen en kopman Alexandre Vinokourov lange tijd in de lappenmand werd Astana op de adem getrapt in 2011. Dus moeten een jaar later klinkende zeges worden gescoord. Enrico Gasparotto heeft de ploeg al de winst bezorgd in de Amstel Gold Race als een week later Luik-Bastenaken-Luik op de kalender staat. Daarin lijkt Vincenzo Nibali te gaan winnen nadat hij op La Roche-aux-Faucons is weggereden. Astana-renner Maxim Iglinskiy en Joaquim Rodríguez gaan op zoek naar de Italiaan, maar als de Kazach zijn metgezel achterlaat op de Côte de Saint-Nicolas denkt hij voor de tweede plaats te rijden. Plots duikt Nibali op, die volledig leeggereden was. Iglinskiy gaat erop en erover en sleept zo een felbegeerde zege binnen.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2012

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2012

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2012

2018: Bob Jungels soleert naar winst in Luik-Bastenaken-Luik

Na zijn vierde overwinning in Luik-Bastenaken-Luik in 2017 is Alejandro Valverde nog slechts een zege verwijderd van recordhouder Eddy Merckx. Gesterkt door die motivatie is de Spanjaard een jaar later weer de te kloppen man, al heeft hij in de Waalse Pijl een gevoelige tik van Julian Alaphilippe gekregen. Om Alaphilippes concurrenten uit de tent te lokken, rijdt zijn ploeggenoot Bob Jungels weg op de voorlaatste klim, La Roche-aux-Faucons. Achter hem valt het nochtans stil, dus kan de Luxemburgse kampioen uitlopen. Tot zijn verrassing blijft hij weg en sleept hij voor het eerst in zijn carrière een wielermonument binnen. En Valverde? Die kwam als dertiende over de streep, waardoor Merckx’ record standhoudt. Het is overigens de laatste keer dat Luik-Bastenaken-Luik in Ans finisht, want een jaar later is de aankomstlijn terug naar Luik verhuisd.

Verslag Luik-Bastenaken-Luik 2018

Samenvatting Luik-Bastenaken-Luik 2018

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2018

En verder:

1973: Eddy Merckx wint na millimetersprint zijn vierde Luik-Bastenaken-Luik

1979: Didi Thurau triomfeert na solo van 70 kilometer in Luik-Bastenaken-Luik

1995: Mauro Gianetti is na La Doyenne ook de beste in Amstel Gold Race

2015: Alejandro Valverde wint voor de derde keer Waalse Pijl