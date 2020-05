Dit gebeurde er in de wielerwereld op 21 mei donderdag 21 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 21 mei?

1999: Jeroen Blijlevens boekt tweede en laatste ritzege in Giro d’Italia

Dolle vreugde aan de finish in Lanciano. Jeroen Blijlevens balt zijn rechtervuist in de lucht na een perfecte sprint in de zevende etappe van de Giro d’Italia 1999. Op de tweede lijn zien we de geklopten Romāns Vainšteins, Fabrizio Guidi en een nog jonge Paolo Bettini. De 27-jarige Brabander van TVM won eerder al de etappe met aankomst in Messina en vecht de hele week al verbeten sprintduels uit met Mario Cipollini en Ivan Quaranta. De twee plaaggeesten doen in Lanciano echter niet mee om de zege, de weg naar succes ligt dus open voor ‘Jerommeke.’

Blijlevens wist toen nog niet dat hij op 21 mei 1999 een van zijn laatste zeges als profwielrenner had geboekt. De Nederlandse sprinter was op dat moment nog de trotse drager van de paarse puntentrui, maar kwam niet meer opdagen voor de negentiende etappe naar de top van Alpe di Pampeago en moest het kleinood doorgeven aan Marco Pantani. In het najaar sprint Blijlevens nog naar zeges in de Ronde van Nederland en de Vuelta a España, maar later blijkt hij het winnen plots verleerd als renner van Polti, Lotto-Adecco, Domo Farm Frites en Bankgiroloterij.

In 2004 komt er een einde aan de carrière van de man, die toch kan worden beschouwd als de troonopvolger van Jean-Paul van Poppel. De Giro d’Italia heeft voor altijd een speciaal plekje in zijn hart, zo blijkt na een recent interview met De Telegraaf. “Ik heb alleen mijn twee roze truien ingelijst.” Want ja, Blijlevens droeg in die Giro van 1999 ook nog eens twee dagen de leiderstrui na zijn eerste ritzege in Messina.

Uitslag zevende etappe Giro d’Italia 1999

2000: Co-commentator Eddy Merckx ziet zoon Axel zegevieren in Prato

Eddy Merckx vloog vlak voor de achtste etappe van de Giro d’Italia 2000 naar Italië om een dag het co-commentaar te leveren voor de VRT. De vijfvoudig winnaar van de Ronde van Italië zit in een veel te klein commentaarhokje, samen met Michel Wuyts, te kijken naar een piepklein tv-schermpje om de verrichtingen van de renners te volgen tijdens de achtste etappe van Corinaldo naar Prato. Het belooft voor de coureurs en volgers een pittige onderneming te worden, aangezien de organisatie een etappe van 255 kilometer heeft uitgetekend over wel zeer geaccidenteerd terrein.

Merckx en Wuyts veren op als ze een rijzige gestalte zien demarreren vanuit het peloton. De aanvaller draagt het shirt van Mapei-Quick-Step en heet Axel Merckx. Inderdaad, de zoon van de beste wielrenner aller tijden. De 27-jarige Merckx maakt deel uit van een vroege vlucht van twaalf renners. De kopgroep wordt voortgestuwd door drie renners van het Spaanse Kelme, de voorsprong op het peloton groeit zienderogen. Een ideale situatie voor Merckx, die alleen maar rustig hoeft mee te draaien om dan in de finale keihard toe te slaan. Althans, dat is toch het plan…

In de finale zien we plots twee renners een bocht missen in een verraderlijke afdaling. José Enrique Gutiérrez gaat onderuit en neemt de onfortuinlijke Merckx mee in zijn val. “Axel, da’s gedaan he”, is de conclusie van vader Merckx. De Belg staat echter al snel weer op, pakt zijn fiets en begint aan een ziedende achtervolging op de overgebleven koplopers. Een verbeten Merckx weet binnen een mum van tijd weer aan te sluiten en gaat even later alleen verder op weg naar de finish in Prato. Niet veel later klinkt in het centrum van de historische binnenstad gejuich, zowel aan de streep als in de commentaarcabine.

Uitslag achtste etappe Giro d’Italia 2000

2011: Een Spaanse strijd op Monte Zoncolan: Igor Antón verslaat rozetruidrager Contador

Alberto Contador heeft de Giro d’Italia al een tijdje in zijn greep, maar de Spanjaard wil toch wel erg graag winnen op de Monte Zoncolan. Op de top van de gevreesde Dolomietenklim ligt de finish van de veertiende etappe. Joaquim Rodríguez is de eerste renner die versnelt op de steile flanken van de Zoncolan, maar de kopman van Katusha is herstellende van een bronchitis en beschikt dus niet over zijn kenmerkende punch. De voorsprong van Rodríguez loopt op tot vijftien seconden, maar de Catalaan wordt al snel voorbijgereden door de Bask Igor Antón.

De renner van Euskaltel-Euskadi beschikt over goede benen en rijdt in zijn kenmerkende stijl weg van de achtervolgers. Contador en Scarponi ruiken het gevaar en sluiten aan bij Antón, Vincenzo Nibali, Denis Menchov en Roman Kreuziger moeten passen. Contador rijdt heel even in de ideale positie om de etappe te winnen, maar de rozetruidrager had wellicht niet gerekend op een beresterke Antón. Die laatste heeft geen ontzag voor zijn landgenoot en lost zijn metgezellen nu definitief op weg naar de top. Het blijkt zijn laatste grote wapenfeit in deze Giro.

Wedstrijdverslag 14e etappe Giro d’Italia 2011

Uitslag 14e etappe Giro d’Italia 2011

2015: Philippe Gilbert jumpt in de stromende regen naar succes op Monte Berico

De Belgen moesten in 2015 twaalf dagen wachten vooraleer ze een landgenoot zagen zegevieren in de Giro d’Italia. De wielerfans hadden hun hoop gevestigd op een oude rot in het vak en Philippe Gilbert stelde ook niet teleur in de etappe naar Vicenza, met aankomst op de Monte Berico. Het werd een etappe met een verschroeiende start, een felbetwiste prefinale en een spectaculaire finish iets buiten het centrum van Vicenza. Gilbert kon in de slotfase rekenen op een sterke BMC-ploeg, waardoor Franco Pellizotti en Tanel Kangert net op tijd werden ingerekend.

Pellizotti werd op vijfhonderd meter van de streep in de kraag gevat, de taaie Kangert hield het nog iets langer vol maar ook voor de Est lag de finish net iets te ver. Gilbert besloot in de stromende regen te wachten tot op driehonderd meter van de aankomstreep en wist met een paar krachtige lendenrukken naar de zege te sprinten. Het verschil met Alberto Contador was aanzienlijk, maar de Spaanse rozetruidrager was al lang blij met zijn tweede plaats en zes bijbehorende bonificatieseconden. Gilbert won exact één week later nog de semi-bergetappe naar Verbania.

Wedstrijdverslag 12e etappe Giro d’Italia 2015

Samenvatting 12e etappe Giro d’Italia 2015

Uitslag 12e etappe Giro d’Italia 2015

2016: Ritwinnaar Chaves en runner-up Kruijswijk doen uitstekende zaken in Corvara

Steven Kruijswijk en de Giro d’Italia zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nederlandse klimmer beleefde mooie momenten in de Italiaanse ronde, maar zal toch vooral worden herinnerd aan de etappe naar Risoul en zijn val in de afdaling van de Colle dell’Agnello. Kruijswijk verspeelde toen een bijna zekere Giro-zege, maar een week eerder was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de renner van LottoNL-Jumbo. Sterker nog, de Brabander wist in de veertiende etappe van Farra d’Isonzo naar Corvara – nu exact vier jaar geleden – de macht te grijpen.

De etappe over de Passo Pordoi, Giau en Valparola werd de eerste echte test tussen de klassementsrenners, na de start in Nederland en de eerste ritten op het Italiaanse vasteland. Op de Passo Valparola zorgt Vincenzo Nibali met een demarrage voor een natuurlijke selectie; zo moeten rozetruidrager Andrey Amador, diens ploegmaat Alejandro Valverde en Domenico Pozzovivo passen. Nibali blijkt samen met Kruijswijk en Esteban Chaves over de meeste power te beschikken, maar de Italiaan moet lossen als Kruijswijk versnelt en Chaves in de achtervolging gaat.

De Nederlander en Colombiaan werken vervolgens voorbeeldig samen en vergroten de voorsprong op Nibali tot een halve minuut. De kopman van Astana komt nooit meer aansluiten en verliest aan de streep in Corvara 37 seconden. Kruijswijk en Chaves rapen in de laatste kilometers vroege vluchters Georg Preidler en Darwin Atapuma op. Kruijswijk rijdt de longen uit zijn lijf voor de roze trui, waardoor Chaves in de slotkilometers wat kan profiteren en op die manier genoeg overheeft voor een winnende sprint. Voor Kruijswijk ligt die dag zijn eerste roze trui klaar.

Wedstrijdverslag 14e etappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting 14e etappe Giro d’Italia 2016

Uitslag 14e etappe Giro d’Italia 2016

En verder:

1989: Jean-Paul van Poppel opent Giro met ritzege en roze trui in Catania

1997: Titelverdediger Pavel Tonkov deelt eerste ‘tik’ uit op Monte Terminillo

2001: Danilo Hondo boekt in Lucera eerste zege in grote ronde

2002: ‘Mooie Mario’ Cipollini snelt naar overwinning in Caserta

2003: Robbie McEwen verslaat Petacchi in San Donà di Piave

2004: Petacchi is ook in Treviso de snelste man op twee wielen

2005: Iván Parra soleert naar overwinning in bergetappe naar Ortisei

2006: Luis Felipe Laverde zorgt voor Colombiaanse zege in Domodossola

2007: Favorieten McEwen en Petacchi gevloerd door Napolitano in Lido di Camaiore

2008: Leeftijd is maar een getal: 36-jarige Alessandro Bertolini zegeviert in Cesena

2009: Denis Menchov grijpt de macht in zeer lange tijdrit naar Riomaggiore

2010: Manuel Belletti schreeuwt het als etappewinnaar uit in Cesenatico

2013: Pechvogel Gesink ziet mogelijke zege door vingers glippen, Intxausti wint in Ivrea

2014: Het succesverhaal van Michael Rogers begint met ritzege in Savona

2017: Bob Jungels schrijft in Bergamo ‘mini-Ronde van Lombardije’ op zijn naam

2019: Krachtige Démare profiteert van chaotische finale in Modena