Dit gebeurde er in de wielerwereld op 20 april

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 20 april?

1994: Gewiss-Ballan domineert in Waalse Pijl

Gewiss-Ballan zou in 1994 met Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije maar liefst drie monumenten winnen. De grootste machtsontplooiing vond echter plaats in de Waalse Pijl van dat jaar, waar ploeggenoten Moreno Argentin, Giorgio Furlan en Yewgeni Berzin op de voorlaatste beklimming van de Muur van Hoei een gigantische kloof met de rest van het peloton sloegen. Zij zouden dan ook met zijn drieën wegblijven om op deze manier een clean sweep te behalen. Argentin greep uiteindelijk de zege voor Furlan en Berzin. Het zou zijn derde en laatste overwinning in de Waalse Pijl zijn.

1997: Bartoli de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik

Michele Bartoli was op 20 april 1997 de sterkste man in Luik-Bastenaken-Luik. Het lukte de Italiaan uiteindelijk om iedereen kapot te rijden, waarna hij in Luik zijn tweede monumentale zege kon vieren. Een jaar daarvoor had hij namelijk al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Bartoli was op La Redoute ten aanval getrokken samen met de Zwitser Alex Zülle en de Fransman Laurent Jalabert. Het peloton zou er niet meer aan te pas komen, ondanks enkele tegenaanvallen van Johan Museeuw. In de slotkilometer ontdeed de Italiaan zich van Zülle en Jalabert, waarna hij solo naar de overwinning reed.

2003: Vinokourov blijft vooruit in Amstel Gold Race

Alexandre Vinokourov werd in 2003 de eerste coureur die de Amstel Gold Race bovenop de Cauberg won, al moest de Kazach daar erg diep voor gaan. Vinokourov begon namelijk al solo aan de dezeValkenburgse scherprechter. Twintig seconden moest de Kazach vast houden in de laatste steile kilometer op een groep met Michael Boogerd, Danilo di Luca en Davide Rebellin. Stoempend en schuddend slaagde Vinokourov erin. Aan de streep hield hij vier seconden over op Boogerd en Di Luca, die de wedstrijd als tweede en derde besloten.

2008: Cunego triomfeert in Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race van 2008 werd in tegenstelling tot de editie waarin Vinokourov won wél op de laatste beklimming van de Cauberg beslist. Hij zou in een man-tot-mangevecht onder meer Joaquim Rodriguez, Alejandro Valverde, Fränk Schleck en Davide Rebellin het onderspit laten delven. Al leek het aanvankelijk Schleck te zijn die er met de overwinning vandoor zou gaan. Hij werd echter in de laatste meters nog gepareerd door de Italiaan.

2014: Gilbert wint derde Amstel Gold Race

Philippe Gilbert won in 2014 voor de derde keer de Amstel Gold Race. Na enkele aanvalspogingen van Greg Van Avermaet, reed er toch een compact peloton naar de voet van de Cauberg, die opnieuw beslissend zou zijn. Eenmaal op de Cauberg was het Simon Gerrans die het bal opende. De Australiër kreeg Michal Kwiatkowski en Alejandro Valverde mee in zijn wiel, maar toen Gilbert aanviel, was de wedstrijd gereden. De Belg sloeg een gat, dat de achtervolgers in het stuk na de Cauberg niet meer dicht kregen. Zodoende kon Gilbert zijn derde overwinning in de Amstel Gold Race vieren, voor een aanstormende Jelle Vanendert.

