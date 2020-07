Dit gebeurde er in de wielerwereld op 19 juli zondag 19 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 19 juli?

1977: Hennie Kuiper zegeviert op Alpe d’Huez

Als Hennie Kuiper in 1977 had geweten dat hij acht seconden meer nodig had om de gele trui te veroveren, dan had hij niet teruggeschakeld in de laatste bocht op de Alpe d’Huez. Dan had Nederland misschien drie Tour de France-winnaars gehad en niet twee. Maar Kuiper wist niet dat hij acht seconden nodig had – want dat had hij niet doorgekregen van ploegleider Peter Post. Zo eindigde Kuiper tijdens de Tour de France in 1977 op de tweede plaats, op slechts 48 seconden van winnaar Bernard Thévenet.

Exact 43 jaar geleden won Kuiper bovenop de Alpe d’Huez. De Nederlander was op de Nederlandse berg 41 seconden sneller boven dan Thévenet en 2 minuten en 6 seconden dan Lucien Van Impe. Didi Thurau, die bij TI-Raleigh tot deze etappe hoger in de pikorde stond dan Kuiper, kreeg meer dan twaalf minuten aan zijn broek en zag het zicht op de gele trui verdwijnen. Het besef bij TI-Raleigh was nu pas doorgedrongen dat het Kuiper was die de Tour de France kon winnen en niet Thurau. Maar kwam dat besef niet veel te laat?

Uitslag etappe 17 Tour de France 1977

1995: Peloton brengt eerbetoon aan Fabio Casartelli

Fabio Casartelli kwam in de afdaling van de Col de Portet d’Aspet van het leven, gisteren precies 25 jaar geleden. Een dag later werd de etappe van Tarbes naar Pau geneutraliseerd. Een rouwend peloton fietste die dag tussen de twee steden om hun medeleven aan de familie van Casartelli te betuigen. Dagpremies werden geschonken aan nabestaanden van de overleden Italiaan en de Tour-directie maakte bekend daar nog eens 225 duizend euro op te doen. De Motorola-ploeg van Casartelli reed de Tour de France uiteindelijk ‘gewoon’ uit. Rouwend kwamen zij in Pau gezamenlijk over de finish.

De geneutraliseerde etappe was een unicum in de geschiedenis van de Tour de France. Slechts twee keer eerder werd een etappe al voor vertrek geneutraliseerd. In 1978 werd een etappe geneutraliseerd uit protest van de renners tegen de verre verplaatsingen, terwijl in 1982 de ploegentijdrit geen doorgang kon vinden door vakbondacties.

Beelden etappe 16 Tour de France 1995

1997: Nieuwe zege Pantani op Alpe d’Huez

De drie snelste tijden ooit gemeten op de Alpe d’Huez zijn nog altijd in handen van Marco Pantani. De Italiaan beklom in 1995 de berg in 36 minuten en 50 seconden, terwijl hij twee jaar later een minuutje langer nodig had. Beide keren wist Il Pirata de etappe naar zijn hand te zetten.

Meer dan twintig jaar geleden reed Pantani iedereen naar de filistijnen tijdens de beklimming van de Alpencol. Geen van de klassementsrenners had een antwoord op de machtige versnellingen van de Italiaan. Geletruidrager Jan Ullrich niet (+47 seconden), Richard Virenque niet (+1 minuut en 27 seconden) en ook Bjarne Riis niet (+2 minuten en 28 seconden). Een machtige zege kon Pantani zo op zijn palmares bijschrijven, alweer.

Beelden etappe 13 Tour de France 1997

Uitslag etappe 13 Tour de France 1997

2000: Erik Dekker completeert drieluik in Lausanne

Drie Dubbel Dekker. Zo werd Erik Dekker genoemd na zijn fenomenale Tour de France in 2000, waarin hij niet minder dan drie etappezeges wist te boeken. De Rabobank-coureur won ze op allerlei manieren, vanuit de vroege vlucht of na een late ontsnapping. Zijn zege in Lausanne na een late ontsnapping was de meest spectaculaire van de drie.

Dekker was op het bochtige parcours drie kilometer voor de meet ten aanval getrokken, op jacht naar leider Mario Aerts. Vanuit het peloton jaagde nota bene Lance Armstrong op Dekker, maar de Nederlander bereikte de Belg en de twee gingen met een kleine voorsprong de laatste kilometer in. Driehonderd meter voor de finish ging Dekker aan, waarna hij een aanstormende Erik Zabel nipt voorbleef.

Uitslag etappe 17 Tour de France 2000

Beelden etappe 17 Tour de France 2000

2009: Contador grijpt de macht in bergrit naar Verbier

De Tour de France van 2009 laat zich vooral herinneren als die van de strijd binnen Astana tussen Lance Armstrong en Alberto Contador. Als zevenvoudig Tourwinnaar wilde Armstrong het kopmanschap met Contador niet delen, alhoewel de Spanjaard zichtbaar beter was dan de Amerikaan. In Verbier liet Contador zien de allerbeste renner in de Tour de France te zijn.

Onderweg naar het Zwitserse Verbier plaatste El Pistolero een verschroeiende versnelling: Niemand was in staat om te volgen, waarna Contador een sublieme dubbelslag sloeg. Andy Schleck wist nog binnen een minuut van de Astana-renner te blijven, maar de rest kreeg meer dan een minuut aan de broek. Zo ook Armstrong, die meer dan anderhalve minuut moest toegeven. Het was duidelijk wie de Tour de France zou gaan winnen. Tot ongenoegen van Lance.

Verslag WielerFlits

Beelden etappe 15 Tour de France 2009

Uitslag etappe 15 Tour de France 2009

En verder:

1978: Gerrie Knetemann de sterkste in Lausanne

1979: Hinault wint tijdrit in Dijon

1980: Sean Kelly de sterkste in voorlaatste rit

1981: Johan van der Velde wint in Fontenay-sous-Bois

1984: Fignon onderstreept suprematie met winst in Crans-Montana

1985: Lammerts bezorgt Panasonic de zege in Limoges

1986: Bernard wint in Gap

1988: Twee Nederlandse zeges op 1 dag: Van der Poel wint in Pau, Van Poppel in Bordeaux

1989: Richard wint in Briançon

1990: Bugno de betere van Breukink in Bordeaux

1991: Chiappucci zegeviert in Val Louron

1992: Hampsten wint op Alpe d’Huez

1993: Rincón soleert naar zege in Pal

1994: Conti zorgt voor nieuwe Italiaanse zege op Alpe d’Huez

1996: Sprintzege Moncassin in Bordeaux

1999: Jacky Durand zegeviert in Montauban

2002: Armstrong wint in Plateau de Beille voor tweede dag op rij

2003: Sastre pakt ritzege in Ax 3 Domaines

2005: Ponak-renner Pereiro wint in Pau

2006: Rasmussen zegeviert richting La Toussuire, Landis raakt geel kwijt

2007: Zuid-Afrikaan Hunter wint in Montpellier

2008: Freire bezorgt Rabobank de zege in Digne-les-Bains

2010: Voeckler laat Fransen juichen in Bagnères-de-Luchon

2011: Hushovd klopt Boasson Hagen in Gap

2012: Valverde wint in Peyragudes

2013: Rui Costa de sterkste in Le Grand Bornand

2014: Majka zegeviert in Risoul

2015: Greipel klopt Degenkolb in Valence

2017: Roglic sterkste daler richting Serre-Chevalier

2018: Thomas blijft Dumoulin voor op Alpe d’Huez

2019: Alaphilippe steviger in het geel na tijdritzege in Pau