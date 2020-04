Dit gebeurde er in de wielerwereld op 19 april zondag 19 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 19 april?

1987: Drie op een rij voor Moreno Argentin na doldwaze ‘La Doyenne’

Moreno Argentin is geklopt, de Italiaan zal in zijn regenboogtrui niet voor een derde keer op rij Luik-Bastenaken-Luik winnen. In de finale van de 73e editie van ‘La Doyenne’ rijden Stephen Roche en de Waalse favoriet Claude Criquielion voorop. De twee aanvallers hebben in de straten van Luik een geruststellende voorsprong op Argentin, Robert Millar en Yvon Madiot. Roche en Criquelion beginnen naar elkaar te kijken.

Wie als eerste het slachtoffer wordt van zijn eigen nervositeit en aanzet, is geklopt. De koplopers surplacen in de laatste kilometers en plots is Argentin daar! In de sprint die volgt verslaat de Italiaan een verbouwereerde Roche en Criquelion. De twee ‘schlemielen’ geven de zege uit handen, voor Argentin is het een nieuwe zege in LBL. Die laatste boekt in 1991 nog een vierde en laatste overwinning in het Waalse wielermonument.

Terugblik Luik-Bastenaken-Luik 1987

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1987

1998: Oppermachtige Michele Bartoli soleert naar zege in Luik-Bastenaken-Luik

Michele Bartoli brak in 1996 definitief door na een solozege in de Ronde van Vlaanderen, maar twee jaar later rijdt de klassiekerspecialist eveneens op de toppen van zijn kunnen. In het shirt van Asics-CGA won hij voorafgaand aan Luik-Bastenaken-Luik al verscheidende wielerkoersen, maar Bartoli beleeft op zondag 19 april 1998 een van de beste dagen uit zijn carrière. De Italiaan springt in de finale weg uit een groepje met onder meer Laurent Jalabert en Michael Boogerd en gaat alleen achter de eerder die dag ontsnapte Evgeny Berzin aan.

De Russische tijdrijder was na enkele mindere seizoenen plots herrezen maar begon zijn inspanningen te voelen, zag Bartoli aansluiten en deed geen enkele moeite meer om zijn ontketende concurrent te volgen. Bartoli reed vervolgens solo over de Côte de Saint-Nicolas richting de finishstreep in Ans, goed voor zijn tweede achtereenvolgende zege in Luik-Bastenaken-Luik. Een minuut later finisht Jalabert als tweede, Rodolfo Massi wordt die dag derde. Bartoli won later dat jaar – met door zijn zege in Luik – ook de Wereldbeker.

Terugblik Luik-Bastenaken-Luik 1998

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1998

2006: Alejandro Valverde sprint naar eerste klassiekerzege op Muur van Hoei

Alejandro Valverde was enkele jaren geleden onklopbaar in de Waalse Pijl, maar voor zijn eerste zege moeten we terug naar 2006. De Murciaan is dan nog een prille twintiger in het donkere tenue van Caisse d’Epargne, op zoek naar zijn eerste zege in een échte klassieker. Een vroege vlucht van Óscar Freire en Alexandre Moos wordt nog voor de voet van de Muur van Hoei onschadelijk gemaakt, terwijl ook andere aanvallen in de kiem worden gesmoord.Wat volgt is een showdown tussen de beste puncheus van het moment op de 1,3 kilometer lange helling.

Björn Leukemans lijkt namens Davitamon-Lotto als eerste te beginnen aan de Muur van Hoei, maar de Belg wordt gecounterd door Rubens Bertogliati. De Zwitser vertrekt met zwier, maar komt zichzelf tegen op de steilste stroken. Dit blijkt het uitverkoren punt voor oud-winnaar Igor Astarloa om te versnellen, maar de ex-wereldkampioen gaat ook te vroeg. En Valverde? Die wacht op het juiste moment en sprint Samuel Sánchez en Karsten Kroon uit het wiel. Een week later wint Valverde ook zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik.

Terugblik Waalse Pijl 2006

Uitslag Waalse Pijl 2006

2015: Wereldkampioen Michał Kwiatkowski is iedereen te snel af in Amstel Gold Race

Een wereldkampioen die zegeviert in de Amstel Gold Race. Jan Raas deed het in 1980, Bernard Hinault wist een jaar later dit huzarenstukje te herhalen, maar vervolgens was het meer dan dertig jaar wachten op een opvolger. In 2015 slaagde Michał Kwiatkowski erin om in zijn regenboogtrui als eerste de finish te passeren, na een vrij gesloten editie van de Amstel Gold Race. Greg Van Avermaet maakt lange tijd kans op de zege, maar krijgt niet het volledige vertrouwen vanuit de ploegleiderswagen, waardoor hij zijn benen moet stilhouden in zijn vlucht met Jakob Fuglsang.

De aanvalspoging van Fuglsang en Van Avermaet strandt dan ook in schoonheid. Philippe Gilbert moet het op de flanken van de Cauberg doen namens de BMC-formatie, valt als drievoudig winnaar ook aan op het juiste moment, maar krijgt een op de tanden bijtende Michael Matthews net niet uit het wiel. In het vlakke gedeelte tussen de Cauberg en de finish komen verschillende renners terug, waaronder de geloste Kwiatkowski. Dit blijkt de doodsteek voor de winstambities van Gilbert en Matthews, want de Pool is in een vlakke sprint sneller dan Alejandro Valverde en Matthews.

Verslag Amstel Gold Race 2015

Terugblik Amstel Gold Race 2015

Uitslag Amstel Gold Race 2015

2017: ‘El Rey’ Valverde boekt vijfde zege in Waalse Pijl

We zijn weer terug bij Alejandro Valverde. De Spanjaard was in 2017 al recordhouder wat betreft het aantal overwinningen in de Waalse Pijl, maar de kopman van Movistar was gebrand op een vijfde zege in de (semi)klassieker. Heel even leek het onmogelijke mogelijk, aangezien Bob Jungels als solist een mooie voorsprong wist uit te bouwen en met één minuut voorsprong begon aan de laatste tien kilometer.

De mannen van Valverde bleken echter perfect te hebben gerekend, want een vermoeide Jungels werd net na het opdraaien van de Muur van Hoei – de traditionele scherprechter tussen winst en verlies – ingerekend door een eerste peloton. Het was vervolgens lang wachten op een versnelling van de piepjonge David Gaudu. De klimmer plaatste als eerste zijn demarrage. Valverde schoof mee, ging de sprint aan en opnieuw bleek niemand in staat om de Spanjaard te volgen. Enkele dagen later wist hij een supervoorjaar te bekronen met een vierde zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Verslag Waalse Pijl 2017

Terugblik Waalse Pijl 2017

Uitslag Waalse Pijl 2017

En verder:

1970: Eddy Merckx boekt tweede zege in Waalse Pijl

1986: Guido Bontempi wint andermaal in Gent-Wevelgem

1992: Dirk De Wolf beleeft dag van zijn leven in Luik-Bastenaken-Luik

2009: Sergei Ivanov verstiert Nederlands feestje in Amstel Gold Race